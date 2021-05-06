Коронавирус в мире: 156 млн заразились, около 3,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 мая 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 3255399 человек (+14254 за сутки), около 156 млн заразились, более 19 млн инфицированы в настоящее время, более 133 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,1%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 10 тысяч:

США – 593148 умерших

Бразилия – 414645

Индия – 230151

Мексика – 218007

Великобритания – 127570

Италия – 122005

Россия – 111895 (по оценкам Росстата: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Франция – 105631

Германия – 84593

Испания – 78566

Колумбия – 76015

Иран – 73568

Польша – 68482

Аргентина – 65865

Перу – 62674

ЮАР – 54557

Индонезия – 46349

Украина – 45077

Турция – 41883

Чехия – 29479

Румыния – 28616

Венгрия – 28173

Чили – 26726

Канада – 24450

Бельгия – 24406

Эквадор – 18907

Пакистан – 18429

Филиппины – 17800

Нидерланды – 17245

Португалия – 16983

Болгария – 16773

Ирак – 15640

Швеция – 14151

Египет – 13655

Боливия – 13082

Словакия – 11886

Бангладеш – 11755

Тунис – 11122

Греция – 10764

Швейцария – 10685

Япония – 10470

Австрия – 10311



В других странах пока, по официальным данным, менее 10 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Венгрия – 2923

Чехия – 2748

Болгария – 2429

Словакия – 2176

Бельгия – 2098

Италия – 2020

Бразилия – 1939

Перу – 1879

Великобритания – 1871

Польша – 1811

США – 1783

Испания – 1680

Мексика – 1676

Португалия – 1670

Франция – 1615

Румыния – 1496

Колумбия – 1481

Аргентина – 1446

Швеция – 1394

Чили – 1388

Швейцария – 1227

Австрия – 1139

Боливия – 1108

Эквадор – 1058

Греция – 1037

Украина – 1036

Германия – 1007

Нидерланды – 1005



Больше всего заразившихся выявлено в США: более 33 млн человек. Более 21 млн в Индии. Около 15 млн в Бразилии. Более 5 млн во Франции. Более 4 млн в России, Великобритании, Турции, Италии. Более 3 млн в Испании, Германии, Аргентине. Более 2 млн в Польше, Колумбии, Мексике, Иране, Украине. Более 1 млн в Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Ираке, Филиппинах, Румынии, Бельгии.

Коронавирус был выявлен у 838767 израильтян, 6370 из них умерли. Относительная смертность: 693 на 1 млн. (61-е место в мире).