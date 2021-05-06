Коронавирус в мире: 156 млн заразились, около 3,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 мая 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 3255399 человек (+14254 за сутки), около 156 млн заразились, более 19 млн инфицированы в настоящее время, более 133 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,1%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 10 тысяч:
США – 593148 умерших
Бразилия – 414645
Индия – 230151
Мексика – 218007
Великобритания – 127570
Италия – 122005
Россия – 111895 (по оценкам Росстата: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Франция – 105631
Германия – 84593
Испания – 78566
Колумбия – 76015
Иран – 73568
Польша – 68482
Аргентина – 65865
Перу – 62674
ЮАР – 54557
Индонезия – 46349
Украина – 45077
Турция – 41883
Чехия – 29479
Румыния – 28616
Венгрия – 28173
Чили – 26726
Канада – 24450
Бельгия – 24406
Эквадор – 18907
Пакистан – 18429
Филиппины – 17800
Нидерланды – 17245
Португалия – 16983
Болгария – 16773
Ирак – 15640
Швеция – 14151
Египет – 13655
Боливия – 13082
Словакия – 11886
Бангладеш – 11755
Тунис – 11122
Греция – 10764
Швейцария – 10685
Япония – 10470
Австрия – 10311
В других странах пока, по официальным данным, менее 10 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Венгрия – 2923
Чехия – 2748
Болгария – 2429
Словакия – 2176
Бельгия – 2098
Италия – 2020
Бразилия – 1939
Перу – 1879
Великобритания – 1871
Польша – 1811
США – 1783
Испания – 1680
Мексика – 1676
Португалия – 1670
Франция – 1615
Румыния – 1496
Колумбия – 1481
Аргентина – 1446
Швеция – 1394
Чили – 1388
Швейцария – 1227
Австрия – 1139
Боливия – 1108
Эквадор – 1058
Греция – 1037
Украина – 1036
Германия – 1007
Нидерланды – 1005
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 33 млн человек. Более 21 млн в Индии. Около 15 млн в Бразилии. Более 5 млн во Франции. Более 4 млн в России, Великобритании, Турции, Италии. Более 3 млн в Испании, Германии, Аргентине. Более 2 млн в Польше, Колумбии, Мексике, Иране, Украине. Более 1 млн в Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Ираке, Филиппинах, Румынии, Бельгии.
Коронавирус был выявлен у 838767 израильтян, 6370 из них умерли. Относительная смертность: 693 на 1 млн. (61-е место в мире).
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