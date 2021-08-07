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NEWSru.co.il :: Здоровье7 августа 2021 г., 06:29

Правительство выделит 100 миллионов шекелей на материальное поощрение вакцинирующихся

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Правительство выделит 100 миллионов шекелей на материальное поощрение вакцинирующихся

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр внутренних дел Айелет Шакед и министр финансов Авигдор Либерман согласовали выделение 100 миллионов шекелей на материальное стимулирование израильтян, которые еще не вакцинированы, с целью привлечь их сделать прививку от коронавируса.

На текущий момент рассматриваются два способа распределения денег – через органы местной власти и напрямую вакцинирующимся. В первом случае предполагается, что средства получат органы местной власти, показавшие наилучшие результаты в организации вакцинации, во втором – делать прямую выплату или предоставлять льготу вакцинирующимся, в первую очередь – подросткам старше 15 лет. Окончательное решение еще не принято.

Рассматривался также вариант с привлечением к процессу государственного управления лотерей "Мифаль а-Пайс", с тем, чтобы между вакцинирующимися разыгрывался один крупный приз и несколько призов в размере десятков тысяч шекелей, однако этот вариант был заблокирован юридическими советниками министерств как проблематичный.


На текущий момент около 1 миллиона и 80 тысяч израильтян в возрасте 12 лет и старше не привились от коронавируса.

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