Коронавирус в мире: 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5278041 человек (+7103 за сутки), около 267 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, более 240 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 810246 умерших

Бразилия – 615789

Индия – 473757

Мексика – 295312

Россия – 282462 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201421

Великобритания – 145646

Индонезия – 143876

Италия – 134287

Иран – 130277

Колумбия – 128821

Франция – 119535

Аргентина – 116680

Германия – 103913

ЮАР – 89975

Украина – 88519

Испания – 88159

Польша – 85700

Турция – 78017

Румыния – 57153

Филиппины – 49499

Чили – 38531

Венгрия – 35611

Чехия – 33768

Эквадор – 33484

Малайзия – 30652

Канада – 29800

Болгария – 29060

Пакистан – 28784

Бангладеш – 28005

Бельгия – 27319

Вьетнам – 26483

Тунис – 25401

Ирак – 23903

Таиланд – 20995

Египет – 20770



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5990

Болгария – 4228

Венгрия – 3700

Чехия – 3145

Румыния – 2999

Бразилия – 2868

Аргентина – 2548

Колумбия – 2494

США – 2428

Бельгия – 2343

Польша – 2268

Мексика – 2257

Италия – 2226

Великобритания – 2129

Тунис – 2118

Украина – 2042

Чили – 1991

Россия – 1934

Испания – 1885

Эквадор – 1858

Франция – 1826

Иран – 1523

ЮАР – 1490

Германия – 1235



Коронавирус был выявлен у 1346670 израильтян, 8209 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).