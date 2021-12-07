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NEWSru.co.il :: Здоровье7 декабря 2021 г., 06:36

Коронавирус в мире: 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 267 млн заразились, около 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5278041 человек (+7103 за сутки), около 267 млн заразились, более 21 млн инфицированы в настоящее время, более 240 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):


США – 810246 умерших
Бразилия – 615789
Индия – 473757
Мексика – 295312
Россия – 282462 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201421
Великобритания – 145646
Индонезия – 143876
Италия – 134287
Иран – 130277
Колумбия – 128821
Франция – 119535
Аргентина – 116680
Германия – 103913
ЮАР – 89975
Украина – 88519
Испания – 88159
Польша – 85700
Турция – 78017
Румыния – 57153
Филиппины – 49499
Чили – 38531
Венгрия – 35611
Чехия – 33768
Эквадор – 33484
Малайзия – 30652
Канада – 29800
Болгария – 29060
Пакистан – 28784
Бангладеш – 28005
Бельгия – 27319
Вьетнам – 26483
Тунис – 25401
Ирак – 23903
Таиланд – 20995
Египет – 20770

В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 5990
Болгария – 4228
Венгрия – 3700
Чехия – 3145
Румыния – 2999
Бразилия – 2868
Аргентина – 2548
Колумбия – 2494
США – 2428
Бельгия – 2343
Польша – 2268
Мексика – 2257
Италия – 2226
Великобритания – 2129
Тунис – 2118
Украина – 2042
Чили – 1991
Россия – 1934
Испания – 1885
Эквадор – 1858
Франция – 1826
Иран – 1523
ЮАР – 1490
Германия – 1235


Больше всего заразившихся выявлено в США: более 50 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции. Более 7 млн Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии.

Коронавирус был выявлен у 1346670 израильтян, 8209 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).

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