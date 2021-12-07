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NEWSru.co.il :: Здоровье7 декабря 2021 г., 23:38

Эксперты минздрава рекомендовали вакцинировать детей, переболевших COVID-19, спустя три месяца после выздоровления

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Эксперты минздрава рекомендовали вакцинировать детей, переболевших COVID-19, спустя три месяца после выздоровления

Во вторник, 7 декабря, в минздраве состоялось обсуждение проблемы вакцинации детей 5-11 лет, переболевших коронавирусом.

Группа экспертов, являющаяся консультативным органом команды по борьбе с эпидемией, рекомендовала разрешить вакцинацию в том случае, если после болезни и выздоровления после нее прошло более трех месяцев.

Эксперты также рекомендовали разрешить родителям прививать детей указанного возраста, если результаты серологического теста свидетельствуют о том, что он переболел коронавирусной инфекцией.


Рекомендации экспертной группы нуждаются в утверждении генеральным директором минздрава профессором Нахманом Ашем.

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