Эксперты минздрава рекомендовали вакцинировать детей, переболевших COVID-19, спустя три месяца после выздоровления
Во вторник, 7 декабря, в минздраве состоялось обсуждение проблемы вакцинации детей 5-11 лет, переболевших коронавирусом.
Группа экспертов, являющаяся консультативным органом команды по борьбе с эпидемией, рекомендовала разрешить вакцинацию в том случае, если после болезни и выздоровления после нее прошло более трех месяцев.
Эксперты также рекомендовали разрешить родителям прививать детей указанного возраста, если результаты серологического теста свидетельствуют о том, что он переболел коронавирусной инфекцией.
Рекомендации экспертной группы нуждаются в утверждении генеральным директором минздрава профессором Нахманом Ашем.
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