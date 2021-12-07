Эксперты минздрава рекомендовали вакцинировать детей, переболевших COVID-19, спустя три месяца после выздоровления

Во вторник, 7 декабря, в минздраве состоялось обсуждение проблемы вакцинации детей 5-11 лет, переболевших коронавирусом.

Группа экспертов, являющаяся консультативным органом команды по борьбе с эпидемией, рекомендовала разрешить вакцинацию в том случае, если после болезни и выздоровления после нее прошло более трех месяцев.

Эксперты также рекомендовали разрешить родителям прививать детей указанного возраста, если результаты серологического теста свидетельствуют о том, что он переболел коронавирусной инфекцией.

Рекомендации экспертной группы нуждаются в утверждении генеральным директором минздрава профессором Нахманом Ашем.