Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье7 января 2022 г., 11:37

Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 787 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 787 человек

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 7 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 787 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 16735 заразившихся коронавирусом. 22035 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10618035, 9645712 заразившихся выздоровели, 314604 скончались.


В скором времени ожидается пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 74 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 67 млн человек (46% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 7 млн человек.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 января 2022
Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:53 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 450 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли
11:37 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 787 человек
10:43 В субботу в Израиль доставят первую партию таблеток Molnupiravir против COVID-19
09:29 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 86 тысяч зараженных, 0,4% из них госпитализированы
08:59 Минздрав опубликовал рейтинг выгодности дополнительных страховок больничных касс
08:21 Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли
07:54 Прогноз профессора Зарки: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будут 2500 тяжелобольных COVID-19
07:00 Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:47 "Кан-11": через две недели более миллиона израильтян будут болеть или будут заражены COVID-19
14:13 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли
Загрузка...