Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье7 января 2022 г., 08:59

Минздрав опубликовал рейтинг выгодности дополнительных страховок больничных касс

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав опубликовал рейтинг выгодности дополнительных страховок больничных касс

Согласно данным министерства здравоохранения, в 2020 году 80% членов больничных касс имели также одну из дополнительных страховых программ, покрывающих расходы на услуги, не входящие в государственную корзину медицинских услуг.

Средний размер годового платежа составлял 686 шекелей, а средний размер возврата – 530 шекелей. В общей сложности годовой оборот рынка дополнительных страховок больничных касс составил 4,75 миллиарда шекелей.

Самой выгодной программой страхования является программа "Маккаби Шели" больничной кассы "Маккаби", в которой средний размер возврата составляет 83 агоры на шекель. На втором месте – "Клалит Мушлам" больничной кассы "Клалит" с возвратом 81,9 агоры на шекель.


Далее следуют "Клалит Платинум" (78,7 агорот на шекель), "Меухедет Си" (74,7 агорот на шекель), "Маккаби Захав" (73,6 агорот на шекель), "Меухедет Адиф" (70,7 агорот на шекель).

Замыкают рейтинг программы "Леумит Кесеф" (68 агорот на шекель) и "Леумит Захав" (65,4 агоры на шекель).

Следует отметить, что средний размер возврата на рынке частных страховок составляет около 40 агорот на шекель.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:43 В субботу в Израиль доставят первую партию таблеток Molnupiravir против COVID-19
09:29 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 86 тысяч зараженных, 0,4% из них госпитализированы
08:59 Минздрав опубликовал рейтинг выгодности дополнительных страховок больничных касс
08:21 Украина: за сутки выявлено более 7000 заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли
07:54 Прогноз профессора Зарки: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будут 2500 тяжелобольных COVID-19
07:00 Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:47 "Кан-11": через две недели более миллиона израильтян будут болеть или будут заражены COVID-19
14:13 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 300 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли
12:00 В больнице "Сорока" умерли двое тяжелобольных детей, состояние которых ухудшилось из-за коронавируса
11:28 Организация учителей старших классов опубликовала инструкции поведения в случае заболевания или контакта с больным
Загрузка...