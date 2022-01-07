Минздрав опубликовал рейтинг выгодности дополнительных страховок больничных касс

Согласно данным министерства здравоохранения, в 2020 году 80% членов больничных касс имели также одну из дополнительных страховых программ, покрывающих расходы на услуги, не входящие в государственную корзину медицинских услуг.

Средний размер годового платежа составлял 686 шекелей, а средний размер возврата – 530 шекелей. В общей сложности годовой оборот рынка дополнительных страховок больничных касс составил 4,75 миллиарда шекелей.

Самой выгодной программой страхования является программа "Маккаби Шели" больничной кассы "Маккаби", в которой средний размер возврата составляет 83 агоры на шекель. На втором месте – "Клалит Мушлам" больничной кассы "Клалит" с возвратом 81,9 агоры на шекель.

Далее следуют "Клалит Платинум" (78,7 агорот на шекель), "Меухедет Си" (74,7 агорот на шекель), "Маккаби Захав" (73,6 агорот на шекель), "Меухедет Адиф" (70,7 агорот на шекель).

Замыкают рейтинг программы "Леумит Кесеф" (68 агорот на шекель) и "Леумит Захав" (65,4 агоры на шекель).

Следует отметить, что средний размер возврата на рынке частных страховок составляет около 40 агорот на шекель.