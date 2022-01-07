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NEWSru.co.il :: Здоровье7 января 2022 г., 10:43

В субботу в Израиль доставят первую партию таблеток Molnupiravir против COVID-19

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В субботу в Израиль доставят первую партию таблеток Molnupiravir против COVID-19

В субботу, 8 января, в аэропорт "Бен-Гурион" будет доставлена первая партия таблеток препарата Molnupiravir, разработанного фармацевтической компанией MSD (Merck) совместно с Ridgeback Biotherapeutics для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, включая штамм "омикрон". Об этом сообщила израильская государственная радиостанция "Кан Бет".

Согласно указанному источнику, в первой партии будут десятки тысяч таблеток Molnupiravir.

В начале этой недели министерство здравоохранения Израиля утвердило к применению препарат Molnupiravir. Согласно исследованиям, препарат на 30% снижает вероятность смерти от коронавируса.


23 декабря 2021 года этот препарат был утвержден к применению Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). В разрешении FDA указывается, что разрешение выдано только для использования в экстренных случаях для лечения взрослых пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме, но при этом существует высокая вероятность "скатывания" болезни в тяжелую форму.

Molnupiravir не разрешается использовать для детей и подростков младше 18 лет, так как препарат может негативно отразиться на росте костей и хрящей.

Препарат может использоваться для лечения в амбулаторных условиях, курс рассчитан на пять дней. Начинать применение препарата следует в первые 3-5 дней после появления симптомов.

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