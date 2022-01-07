Прогноз профессора Зарки: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будут 2500 тяжелобольных COVID-19

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка утром в пятницу, 7 января, в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле вероятно будут 2500 тяжелобольных COVID-19.

Профессор Зарка подчеркивает, что речь идет о крайне опасном сценарии, так как система здравоохранения может не справиться с тысячами госпитализированных. Кроме того, эта ситуация приведет к вынужденному отказу от обслуживания пациентов с другими заболеваниями.

"Системе здравоохранения нужно больше кислорода", – сказал Зарка. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет получено оборудование, необходимое для оказания единовременной помощи большому числу зараженных коронавирусом, а также для помощи в условиях домашней госпитализации.

Зарка отметил, что, согласно мировому и израильскому опыту, пик волны эпидемии длится несколько недель, и в течение этого периода всем следует особое внимание уделять индивидуальным карантинным мерам: носить защитные маски в помещениях и при собрании большого числа людей на открытом пространстве, соблюдать социальную дистанцию и т.д. Он подчеркнул, что израильские власти вовсе не намерены допустить массовое заражение ради достижения коллективного иммунитета. Профессор призвал граждан проходить тестирование и самоизолироваться при положительном результате теста.

Вечером 6 января телеканал "Кан-11" передавал, что правительству Израиля представлен тревожный прогноз, согласно которому через две недели в стране может быть более 1 миллиона зараженных. В репортаже говорилось, что среди госпитализированных больных, состояние которых оценивается как тяжелое, только 10-20% заражены штаммом "омикрон", остальные – заражены штаммом "дельта".

В сюжете телеканала "Кан-11" отмечалось, что правительство обеспокоено тем, как обеспечить оказание основных услуг населению и работу жизнеобеспечивающих предприятий в то время, когда большое количество работников находятся на больничном или на карантине. Согласно информации из неофициальных источников, в правительстве рассматривается возможность сокращения срока обязательного карантина в случае бессимптомного протекания болезни для работников жизнеобеспечивающих предприятий и для родителей болеющих детей. Новостная служба корпорации "Кан" передала, что у главы правительства состоялось обсуждение требования министерства финансов сократить карантин для зараженных, но не имеющих симптомов заболевания, с 10 до 7 дней. Предполагается, что это требование будет выполнено, и новые правила вступят в силу уже на следующей неделе.