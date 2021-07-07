Коронавирус в Израиле: около 3300 зараженных, 40 в тяжелом состоянии

Утром в среду, 7 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Новая справка

- Ревакцинация и возможное ужесточение карантина

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 844139 зараженных (+528 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 3274 (+373) человек.

6429 заболевших COVID-19 умерли.

834436 (+155) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 85429 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

78 заболевших в больницах, 1 – в специальной гостинице, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,42.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Маале-Адумим объявлен "красным", также "красным" считается поселок Кфар-Йона. Города Петах-Тиква и Од а-Шарон объявлены "оранжевыми". Города Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Кирьят-Оно, Пардес-Хана, Реховот, Ришон ле-Цион, Хадера, Йехуд, Раанана, Рамат а-Шарон, Нетания – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.

По данным минздрава Израиля на 7 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5680953 человек (+18 тыс. за сутки), вторую дозу – 5183879 человек (+3 тыс. за сутки).

Полностью вакцинированы около 56% населения страны и более 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 61% израильтян, около 84% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан не младше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 37%/25%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

6 июля канцелярия главы правительства Израиля объявила о достижении соглашения с Южной Кореей о незамедлительной передаче в эту страну 700 тысяч доз вакцины Pfizer против коронавируса. В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года. Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.

Новая справка

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Ревакцинация и возможное ужесточение карантина

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта" и снятия карантинных ограничений.

В то же время, в минздраве подчеркивают, что вакцинация обеспечивает на 93% защиту от развития тяжелой формы заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось: в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу. По данным 13-го телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку. Это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце текущего месяца.

Сайт "Мако" писал, что на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация, будет расширен.

Ранее СМИ сообщали, что новую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.

6 июля состоялось очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Обсуждался вопрос о введении некоторых карантинных ограничений. Новых решений принято не было.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.