Суд удовлетворил иск отца: детей привьют несмотря на возражения матери

Окружной суд отклонил апелляцию, поданную матерью двух детей на решение суда по семейным вопросам, разрешившего привить детей рутинными прививками, рекомендованными министерством здравоохранения.

Иск в суд по семейным вопросам был подан отцом детей после развода, поскольку мать детей отказывалась прививать их с рождения по идеологическим соображениям.

Суд встал на сторону отца, постановив, что в случае разногласий между родителями приоритет отдается благу ребенка, и если нет медицинских противопоказаний, его следует привить рутинными прививками.