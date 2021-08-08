Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено около 24 тысяч зараженных, более 60 больных COVID-19 умерли

Утром в воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 1 августа невозможно, так как в субботу утром отчеты не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

- Вакцинация

- Вступило в силу решение об ужесточении правил "зеленого стандарта"



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 898433 зараженных (+23626 за неделю, для сравнения – за позапрошлую неделю было выявлено 14932 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 32300 (+13525 за неделю) человек.

6535 (+61 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

859598 (+10040 за неделю) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 83772 тестов. В 3,83% случаев выявлялся коронавирус.

602 заболевших в больницах, 38 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 348 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 71 из них в критическом состоянии, 52 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,32.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 15% – старше 60 лет. При этом 79% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 8 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5805340 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5393232 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 422326 человек привиты третьей дозой (5% населения страны, 6% взрослого населения, 35% граждан старше 60 лет).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Вступило в силу решение об ужесточении правил "зеленого стандарта"

С воскресенья, 8 августа, вступило в силу решение министерского кабинета по борьбе с коронавирусом об ужесточении правил "зеленого стандарта".

Главное изменение правил "зеленого стандарта" заключается в том, что теперь они касаются не только мероприятий с участием более ста человек, а всех мероприятий вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Они будут действовать в залах торжеств, ресторанах, во время культурных и спортивных мероприятий, в спортивных залах и студиях, в гостиницах и кинотеатрах. Исключение пока сделано для синагог, в которых соблюдение правил "зеленого стандарта" требуется только при нахождении в помещении более 50 человек.

Больничные кассы прекратили делать быстрые тесты для "входных справок". Пройти проверку можно будет в специальных центрах, оплачивать ее придется из своего кармана. С сегодняшнего дня служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА ) по просьбе министерства здравоохранения открывает около 120 точек экспресс-проверки на коронавирус, дающие результат в течение 15 минут. Пункты будут работать на станциях МАДА и в центральных точках населенных пунктов по всей стране, чтобы позволить жителям страны сохранить распорядок повседневной жизни в условиях эпидемии коронавируса. Экспресс-проверки предназначены для тех, кто не был привит и не переболел. Ответы будут автоматически направляться в систему "Зеленый стандарт" министерства здравоохранения и больничных касс. Для прохождения проверки необходимо будет назначить очередь по номеру *3101 посредством автоответчика или по присланной SMS-сообщением ссылке. Стоимость проверки будет определена министерством здравоохранения. В случае, если проверка даст положительный результат, проверявшийся должен изолировать себя и пройти стандартную проверку на коронавирус.

До 20 августа ограничения "зеленого стандарта" не будут распространяться на детей младше 12 лет. После 20 августа детям также придется проходить тест на коронавирус, но делать его будут бесплатно.

С 8 августа масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

Изменятся правила въезда и выезда из страны. Минздрав планирует опубликовать их, а также новый список "красных", "оранжевых" и "зеленых" стран 8 августа, и правила вступят в силу 15 августа.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", правила были ужесточены, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и министра экономики и промышленности Орны Барбивай. Министры были против исключения, которое сделано для синагог и их посетителей.