Pfizer и BioNTech: тройная вакцинация эффективно нейтрализует штамм "омикрон"

Компании Pfizer и BioNTech опубликовали в среду, 8 декабря, пресс-релиз, в котором со ссылкой на предварительные лабораторные исследования объявлено, что три дозы их вакцины (две + "бустерная") успешно нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон" (B.1.1.529).

Судя по заявлению Pfizer/BioNTech, их вакцина примерно так же эффективна против "омикрона", как и против других штаммов коронавируса.

При этом в документе сказано, что двух доз вакцины Pfizer/BioNTech может быть недостаточно для защиты от инфицирования штаммом "омикрон".

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на достаточную эффективность имеющихся вакцин, компании продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон". Предположительно, эта новая вакцина будет доступна с марта 2022 года.

Отметим, что Израиле абсолютное большинство вакцинированных получали именно прививку Pfizer/BioNTech.

По данным минздрава Израиля на 8 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6384685 человек (68% населения страны), вторую дозу – 5785098 человек (62% населения страны). 4108460 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, пока этот процесс идет медленно.

В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 76% граждан, в категории 80-89 – 85%, 70-79 – 88%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 76%, 30-39 – 70%, 20-29 – 67%, 16-19 – 64%, 12-15 – 58%, 5-11 – менее 1% (первую прививку получили около 7% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 26/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 7/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 0/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 7, полностью привитых – 5. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1347877 зараженных (+882 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 8 и 7 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 786 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5981 человек (+318 за сутки).

Если исходить из данных минздрава, то 1333686 (+563 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 115516 тестов. В 0,75% случаев выявлялся коронавирус.

142 заболевших в больницах (-6 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 102 (-4 за сутки; примерно 1,7% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 70 (-2) из них в критическом состоянии, 59 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,07.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 65% тяжелобольных старше 60 лет.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 8 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевые" города: Рамат а-Шарон, Мрар.

"Желтыми" признаны: Рош а-Айн, Бейт-Шемеш.

"Зеленые" города – Сдерот, Явне, Иерусалим, Холон, Модиин, Модиин-Илит, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Сдерот, Гиватаим, Умм эль-Фахм, Кирьят-Ата, Бейтар-Илит, Акко, Бака аль-Гарбия, Рахат, Кирьят-Ям, Лод, Эльад, Тайбэ, Димона, Тверия, Нацерет, Нетивот, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Кирьят-Гат, Арад, Цфат, Кафр Кана, Маале-Адумим, Эйлат, Од а-Шарон, Офаким, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нес-Циона, Беэр-Шева, Бат-Ям, Бней-Брак, Ариэль,Ашкелон, Ашдод, Нагария, Нетания, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Ришон ле-Цион, Йехуд, Кфар-Саба, Рамат-Ган, Кирьят-Оно.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом вечером 27 ноября утвердил предложение главы правительства Нафтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовица и принял решение закрыть въезд в Израиль для иностранцев, за исключением тех, кто получил разрешение от комиссии по рассмотрению исключительных случаев. Парламентская комиссия утвердила это решение, которое вступило в силу с 18:00 28 ноября.

Решение принято в связи с угрозой распространения нового опасного штамма коронавируса из Южной Африки ("омикрон").

Граждане Израиля, классифицированные как привитые или переболевшие, будут обязаны по возвращении в страну находиться в домашнем карантине вне зависимости от результатов ПЦР-теста, сделанного в аэропорту "Бен-Гурион". Только после ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения в Израиль, граждане страны будут освобождены от карантина.

Граждане Израиля, которые не считаются переболевшими и привитыми, должны будут сделать после приземления ПЦР-тест, после чего смогут отправиться на карантин домой. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Эти решения действительны до 12 декабря включительно. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.