Коронавирус в мире: более 303 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5497567 человек (+7523 за сутки), более 303 млн заразились, около 38 млн инфицированы в настоящее время, более 258 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 858346 умерших

Бразилия – 619878

Индия – 483463

Россия – 314604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300101

Перу – 202981

Великобритания – 149744

Индонезия – 144121

Италия – 138697

Иран – 131821

Колумбия – 130250

Франция – 125206

Аргентина – 117428

Германия – 114491

Польша – 99428

Украина – 97164

ЮАР – 92252

Испания – 89934

Турция – 83388

Румыния – 58971

Филиппины – 51871

Венгрия – 39780

Чили – 39232

Чехия – 36558

Вьетнам – 33877

Эквадор – 33699

Малайзия – 31644

Болгария – 31471

Канада – 30668

Пакистан – 28962

Бельгия – 28459

Бангладеш – 28098

Тунис – 25643

Ирак – 24198

Египет – 21909

Таиланд – 21813

Греция – 21263

Нидерланды – 21065



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6029

Болгария – 4582

Венгрия – 4134

Чехия – 3404

Румыния – 3097

Бразилия – 2885

Польша – 2632

США – 2570

Аргентина – 2563

Колумбия – 2519

Бельгия – 2439

Италия – 2299

Мексика – 2291

Украина – 2242

Великобритания – 2188

Россия – 2154

Тунис – 2136

Греция – 2055

Чили – 2026

Испания – 1922

Франция – 1912

Эквадор – 1867

Иран – 1540

ЮАР – 1526

Германия – 1360

Нидерланды – 1225



Коронавирус был выявлен у 1458096 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).