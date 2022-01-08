Коронавирус в мире: более 303 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5497567 человек (+7523 за сутки), более 303 млн заразились, около 38 млн инфицированы в настоящее время, более 258 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 858346 умерших
Бразилия – 619878
Индия – 483463
Россия – 314604 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300101
Перу – 202981
Великобритания – 149744
Индонезия – 144121
Италия – 138697
Иран – 131821
Колумбия – 130250
Франция – 125206
Аргентина – 117428
Германия – 114491
Польша – 99428
Украина – 97164
ЮАР – 92252
Испания – 89934
Турция – 83388
Румыния – 58971
Филиппины – 51871
Венгрия – 39780
Чили – 39232
Чехия – 36558
Вьетнам – 33877
Эквадор – 33699
Малайзия – 31644
Болгария – 31471
Канада – 30668
Пакистан – 28962
Бельгия – 28459
Бангладеш – 28098
Тунис – 25643
Ирак – 24198
Египет – 21909
Таиланд – 21813
Греция – 21263
Нидерланды – 21065
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6029
Болгария – 4582
Венгрия – 4134
Чехия – 3404
Румыния – 3097
Бразилия – 2885
Польша – 2632
США – 2570
Аргентина – 2563
Колумбия – 2519
Бельгия – 2439
Италия – 2299
Мексика – 2291
Украина – 2242
Великобритания – 2188
Россия – 2154
Тунис – 2136
Греция – 2055
Чили – 2026
Испания – 1922
Франция – 1912
Эквадор – 1867
Иран – 1540
ЮАР – 1526
Германия – 1360
Нидерланды – 1225
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 60 млн человек. Более 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 11 млн во Франции. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии, Аргентине. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1458096 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).
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