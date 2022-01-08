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NEWSru.co.il :: Здоровье8 января 2022 г., 20:37

Шакед: за резкий рост числа тяжелобольных ответственны те, кто не вакцинируется

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Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед заявила в субботу, 8 января, что за резкое увеличение числа пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии ответственны те, кто не прививается.


Шакед подчеркнула, что четвертая прививка крайне важна, поскольку эффект "бустерной" дозы вакцины у многих уже сошел на нет.

По состоянию на 8 января в Израиле заражены 106107 человек. 448 пациентов находятся в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 172 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 63 из них в критическом состоянии, 49 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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