Коронавирус в Израиле: менее 38 тысяч зараженных, за сутки 38 больных COVID-19 умерли

Утром в понедельник, 8 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 803260 заразившихся (+2539 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 37698 человек (-2952).

759633 (+5453) выздоровели после коронавируса.

5899 заболевших COVID-19 умерли (+38).

За последние сутки проведены 65036 тестов. В 3,7% случаев выявлялся коронавирус.

1112 (-43 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 708 (-16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 269 (+7) из них в критическом состоянии, 223 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 43 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 82 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кирьят-Моцкин, Кфар-Саба, Герцлия, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 35% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 8 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4960396 человек (около 31 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3789118 человек (около 72 тыс. за последние сутки).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 95% граждан, вакцинированы двумя дозами 87%, в категории 80-89 – 93%/86%, 70-79 – 96%/89%, 60-69% – 87%/78%, 50-59 – 84%/70%, 40-49 – 79%/61%, 30-39 – 72%/48%, 20-29 – 66%/40%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 19%/12%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. По данным минздрава, за прошедшие дни прививку от коронавируса получили более 28 тысяч израильтян, перенесших ранее заражение SARS-CoV-2. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, Чили, США, Великобритания, Сербия, Бахрейн, ОАЭ, Марокко, Испания, Италия.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

Утром в воскресенье, 7 марта, вступил в силу план третьего этапа ослабления карантина, утвержденный накануне правительством Израиля.

Общие правила

1. Разрешено скопление до 50 человек на открытом пространстве и до 20 – внутри помещения. (Это не касается "красных" населенных пунктов, где сохраняется ограничение 20 и 10, соответственно.)

2. Заведениям, имеющим "зеленый знак", разрешено обслуживание посетителей с ребёнком в возрасте до года.

3. Разрешен прием посетителей заведениями, имеющими соответствующее разрешение, если услуга не может быть оказана удаленно или онлайн.

4. Участники клинических испытаний израильской вакцины приравниваются к обладателям "зеленого паспорта".

5. Отменяются ограничения на перевозку пассажиров в личном транспортном средстве.

6. Отменяется обязательная проверка температуры на входе в офис или общественное заведение.

1. Разрешено очное обучение в 7, 8, 9 и 10-м классах школ в "желтых" и "зеленых" районах в соответствии с моделью "Светофор", а также в "погранично-оранжевых" районах, где вакцинировано не менее 70% населения в возрасте 50+.

2. Разрешено очное обучение студентов, имеющих "зеленый паспорт", в вузах, на курсах профессионального обучения, в религиозных учебных заведений для взрослых при условии, что эти учебные заведения имеют "зеленый знак" и обеспечивают возможность дистанционного обучения для студентов, не имеющих "зеленого паспорта".

Лимит заполняемости: до 75% имеющихся мест, но не более 300 человек, расстояние не менее четырех метров между лектором и студентами.

Размер штрафа за очное обучение студентов, не имеющих "зеленого паспорта" – 5000 шекелей.

3. Школы-интернаты для школьников будут работать по тем же правилам, что и средние специальные школы-интернаты.

4. Разрешено участие до 20 человек в практических занятиях для взрослых.

5. Разрешено проведение кружков для детей и мероприятий молодежных движений на открытом пространстве в группах до 50 человек в "желтых", "зеленых" и "погранично-оранжевых" районах.

6. Разрешено проведение однодневных экскурсий и на открытом пространстве, и в помещении.

7. Разрешено очное обучение с 1 по 6 и с 11 по 12 классы в учебных заведениях, где на прошлой неделе была введена программа "Маген хинух".

1. Сидеть внутри могут только обладатели "зеленого паспорта". Лимит заполняемости: до 75%, но не более 100 человек. Сидящие снаружи посетители "зеленый паспорт" предъявлять не обязаны. Максимальное число посетителей – до 100 человек.

2. Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров, должен быть назначен сотрудник, который будет следить за поддержанием этого расстояния.

3. Бары: расстояние 2 метра или минимум один пустой стул между посетителями (кроме тех, кто проживает вместе).

Гостиницы

Разрешена работа ресторанов. Лимит заполняемости: до 50%, но не более 300 человек.

Штраф за нарушение распоряжений – 5000 шекелей.

Въезд и выезд из Израиля:

1. Снят запрет на въезд израильтян в страну, за исключением ограничений на въезд через наземные границы. Любой гражданин Израиля или постоянный житель сможет въехать в Израиль. Максимальная квота на въезд – 3000 человек в день. Это число будет постепенно увеличено в течение недели, в соответствии с планом министерства транспорта.

7 марта разрешен въезд до 1000 человек, чтобы обеспечить постепенное открытие, согласно постановлению министерства транспорта.

Репатрианты, въезд которых не может быть отложен, иностранные рабочие, занятые на жизненно-важных предприятиях, и профессиональные спортсмены из квоты исключены.

2. Пограничный контрольно-пропускной пункт "Река Иордан" будет открыт до двух раз в неделю.

3. КПП "Таба" откроется один раз для въезжающих из Египта, пробывших там до 3 февраля 2021.

4. Владельцы справки о выздоровлении или вакцинации смогут свободно покинуть Израиль, за исключением контрольно-пропускного пункта "Таба", который будет закрыт.

5. Обязательный карантин в отелях отменен, вместо него израильская полиция будет принимать более строгие меры в отношении тех, кто будет проходить домашний карантин.

6. Будет возобновлено пассажирское авиасообщение не только с Нью-Йорком и Франкфуртом, но и с Парижем, Лондоном, Киевом, Торонто и Гонконгом.

7. Авиаперевозчик должен предоставить в минздрав список пассажиров для проведения эпидемиологического расследования в соответствии с требованиями министерства. Если список не будет передан в день запроса, авиаперевозчик будет оштрафован на 5000 шекелей.

Залы торжеств:

1. Лимит заполняемости: до 50% имеющихся мест, но не более 300 человек одновременно.

2. Вход разрешен для обладателей "зеленого паспорта".

3. До 5% участников мероприятия могут быть допущены при условии предъявления документа об отрицательном анализе на коронавирус. Владелец зала обязан выработать систему предотвращения превышения данного лимита.

Культурные мероприятия, спортивные соревнования, конференции

1. Лимит заполняемости: 500 мест в закрытом помещении, 750 – на открытом пространстве.

2. В залах или на стадионах вместимостью более 10000 мест разрешено одновременное присутствие до 1000 человек в закрытом помещении и до 1500 – на открытом пространстве.

3. Разрешена только предварительная продажа билетов и размещение зрителей на обозначенных сидячих местах. Разрешается стоять около своего места. Запрещается проводить мероприятие или выступление, если зрители смотрят его стоя, и если сидячие места не обозначены. Мероприятия должны проходить без танцев, без продажи и раздачи еды и напитков. В местах проведения мероприятий запрещен прием пищи, их участники обязаны соблюдать дистанцию.

Молельные дома

Молельные дома, имеющие "зеленый знак": заполняемость до 50% от числа постоянных мест. При отсутствии постоянных мест заполняемость определяется из расчета один человек на 7 кв.м. В любом случае число одновременно присутствующих не должно превышать 500 человек.

В молельных домах, не имеющих "зеленого знака", в помещении могут одновременно находиться до 20 человек и до 50 человек на открытом пространстве.

Туристические достопримечательности

Откроются для обладателей "зеленого паспорта", за исключением достопримечательностей, получивших разрешение гендиректора минздрава на открытие для посетителей, не имеющих "зеленого паспорта".

За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 шекелей.

Музеи

Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев – 7 кв.м на посетителя.

Спортзалы



Должно соблюдаться расстояние 1,5-2 метра между занимающимися. Тренажеры должны быть установлены друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра. Посетители должны регистрироваться заранее (нужен документ о вакцинации).

Бассейны и миквы



Будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом". Запрещена продажа еды и напитков. На территории рядом с бассейном не должно быть столиков для пикника. Запрещена работа саун и джакузи.

*Инструкции будут действовать до субботы, 20.3.2021, за исключением правил в отношении системы образования, действующих до субботы, 3.4.2021.