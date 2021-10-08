Смертность от коронавируса в 2021 году заметно выше, чем в 2020-м. Статистика

Американские СМИ, в частности издание The New York Daily News, отмечают, что за первые десять месяцев в 2021 году от коронавируса в США умерло уже больше людей, чем примерно за десять месяцев эпидемии в 2020 году. Казалось бы, это ставит под сомнение эффективность вакцинации. Но эпидемиологи настаивают на том, что вакцинация дает положительный эффект.

The New York Daily News цитирует профессора Международного университета Флориды и заведующую кафедрой эпидемиологии доктора Мэри Джо Трепка, которая говорит о том, что гораздо более заразный "дельта"-вариант увеличил количество случаев заболевания, в результате чего совокупные показатели стали намного выше. Это усугубляется отсутствием коллективного иммунитета из-за низкого уровня вакцинации в США, говорится в публикации.

"Низкий уровень вакцинации" в США – это 66% населения, получивших хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, и 57% полностью вакцинированных.

В Израиле примерно те же показатели по вакцинации: 66% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины, 61% – две, 39% – три (включая "бустерную"). При этом в Израиле в 2021 году уже умерло от коронавируса заметно больше людей, чем в 2020-м: в этому году скончались более 4500 пациентов с диагнозом COVID-19, в прошлом году жертв было немногим более 3300. Если сравнивать показатели "первой половины эпидемии" и "второй половины эпидемии", то смертность выросла на 26%.

В Великобритании за десять месяцев эпидемии в 2020-м жертвами коронавируса стали около 73,5 тысяч человек, а за первые десять месяцев 2021 года – 63,9 тысяч. Это одна из немногих стран, где показатели смертности реально снизились на фоне массовой вакцинации. Но и уровень вакцинации в Великобритании один из самых высоких в мире. В этом государстве хотя бы одну дозу вакцины получили 73% населения, полностью вакцинированы – 67%. При этом снижение смертности "во вторую половину эпидемии" по сравнению с "первой половиной" составляет 13%.

При этом в большинстве стран в 2021 году от коронавируса умерло уже значительно больше людей, чем в прошлом году.

Так, например, в Германии – около 34 тысяч в 2020-м и более 60 тысяч в 2021-м. Уровень вакцинации немногим ниже, чем в Великобритании: 68% получили хотя бы одну дозу, 65% полностью вакцинированы. Рост смертности "во вторую половину эпидемии" по сравнению с "первой половиной" – 43%.

Еще ниже уровень вакцинации в Украине: 17% получили одну дозу, 14% считаются вакцинированными полностью. В этой стране в 2021 году от коронавируса умерли более 39 тысяч человек, а в 2020-м умерших было менее 19 тысяч. Рост смертности "во вторую половину эпидемии" по сравнению с "первой половиной" – 51%.

В мире от коронавируса в 2021 году уже умерли более 3 миллионов человек. При этом за первые десять месяцев эпидемии в 2020 году смертей было немногим более 1,8 миллиона. Рост смертности "во вторую половину эпидемии" по сравнению с "первой половиной" – 40%.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что вакцинация против коронавируса, несмотря на появление новых штаммов, заметно снижает вероятность тяжелого течения болезни и, следовательно, снижает риск летального исхода. Во всех странах, где с начала 2021 года проводится массовая вакцинация против коронавируса, статистика схожа: подавляющее большинство умерших от COVID-19 – это люди, которые не вакцинировались. Эпидемия идет волнами, продолжая убивать прежде всего людей из групп риска (пожилых, имеющих сопутствующие заболевания). И самый значительный рост смертности от коронавируса в 2021 году наблюдается в странах с низким уровнем вакцинации.

СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

По состоянию на 1 января 2021 года

В МИРЕ – 1820309

США – 344110 умерших, летальность 1,7%

Великобритания – 73512, 3,0%

Германия – 34104, 1,9%

Россия – 57019, 1,8%

Израиль – 3325, 0,8%