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NEWSru.co.il :: Здоровье9 декабря 2021 г., 21:43

Минздрав бьет тревогу и сообщает о значительном росте заболеваемости гриппом

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Минздрав бьет тревогу и сообщает о значительном росте заболеваемости гриппом

В четверг, 9 декабря, министерство здравоохранения опубликовало данные Национального центра по контролю за заболеваемостью, согласно которым с начала зимнего сезона 280 израильтян были госпитализированы с гриппом.

В сообщении говорится, что большинство заболевших были инфицированы типом вируса А. Исследование, проведенное центральной лабораторией министерства здравоохранения, показало, что речь идет о подвиде A/H3, который в этом сезоне включен в вакцину против группа. Отметим, что подвид, о котором идет речь, известен израильтянам как "свиной грипп".

Минздрав отмечает, что в настоящее время вирус распространяется среди всех возрастных категорий - включая детей, подростков и молодежь.


Минздрав призвал израильтян пройти вакцинацию от гриппа, которая рекомендована детям от шести месяцев и старше.

Вакцинация также рекомендована лица, входящим в так называемые "группы риска" , беременным женщинам, детям до 5 лет, лицам старше 50, а также лицам с хроническими заболеваниями сердцам, почек, легких, а также лицам с ослабленным иммунитетом.

Специалисты минздрава отмечают, что прививку от гриппа можно сделать одновременно с прививкой от коронавируса.

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