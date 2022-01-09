"Едиот Ахронот": минздрав может позволить заразившимся медикам без симптомов продолжить работать
В связи с ростом заболеваемости и опасениями о том, что в больницах начнется нехватка медперсонала, министерство здравоохранения рассматривает возможность разрешить врачам, у которых выявлен коронавирус, но нет симптомов, продолжить работать в больницах.
Об этом сообщает Адир Янко в "Едиот Ахронот" и Ynet.
По информации журналиста, генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш проведет совещание на эту тему с руководством израильских больниц.
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