Каждый шестой израильтянин отказывается принимать прописанный врачом препарат Pfizer от COVID-19

По данным минздрава, с момента поступления в Израиль препарата Paxlovid, выпущенного компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, и до сегодняшнего дня 138 израильтян отказались от его приема.

638 заболевших принимают препарат по назначению врача.

Журналист 14-го телеканала Нати Лангерман в своем "твиттере" отмечает, что каждый шестой израильтянин отказывается от приема лекарства, которое облегчает симптомы и в 86% случаев помогает избежать госпитализации.

У минздрава нет данных о причинах, по которым пациенты отказываются от приема прописанного препарата.