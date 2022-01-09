Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине

По данным на воскресенье, 9 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 35076 детей и 5610 членов преподавательского состава.

75547 детей и 2644 преподавателей находятся в карантине после контакта с зараженным.

Напомним, с 9 января в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры.

Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.