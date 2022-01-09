Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине
По данным на воскресенье, 9 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 35076 детей и 5610 членов преподавательского состава.
75547 детей и 2644 преподавателей находятся в карантине после контакта с зараженным.
Напомним, с 9 января в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры.
Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 января 2022
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 января 2022
В Израиле отменены "Светофор" и "Зеленый класс" в школах, больше нет "красных" стран
В Израиле отменены "Светофор" и "Зеленый класс" в школах, больше нет "красных" стран