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NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 12:21

Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине

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Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине

По данным на воскресенье, 9 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 35076 детей и 5610 членов преподавательского состава.

75547 детей и 2644 преподавателей находятся в карантине после контакта с зараженным.

Напомним, с 9 января в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры.

Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.


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