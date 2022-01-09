Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
16 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 10:15

Минздрав разрешил продавать экспресс-тесты в супермаркетах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Министерство здравоохранения разрешило продавать домашние экспресс-тесты не только в аптеках, но и в супермаркетах.


По словам главы министерства Ницана Горовица, это должно значительно снизить цены на тестовые наборы.

В настоящий момент на заседании комиссии Кнессета по законодательству обсуждается возможность государственного регулирования цен на экспресс-тесты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 января 2022
В Израиле отменены "Светофор" и "Зеленый класс" в школах, больше нет "красных" стран

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:15 Минздрав разрешил продавать экспресс-тесты в супермаркетах
09:46 Полуторагодовалый ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после заражения гриппом
09:43 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 115 тысяч зараженных, 0,45% из них госпитализированы
08:28 Минздрав Израиля: количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок
08:17 Украина: за сутки выявлено около 3000 заразившихся коронавирусом, 75 больных COVID-19 умерли
08:07 "Едиот Ахронот": минздрав может позволить заразившимся медикам без симптомов продолжить работать
06:55 Коронавирус в мире: более 306 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:37 Шакед: за резкий рост числа тяжелобольных ответственны те, кто не вакцинируется
19:56 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: число зараженных превысило 100 тысяч, около 450 из них в больницах
13:22 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 150 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли
Загрузка...