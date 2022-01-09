Минздрав разрешил продавать экспресс-тесты в супермаркетах

Министерство здравоохранения разрешило продавать домашние экспресс-тесты не только в аптеках, но и в супермаркетах.

По словам главы министерства Ницана Горовица, это должно значительно снизить цены на тестовые наборы.

В настоящий момент на заседании комиссии Кнессета по законодательству обсуждается возможность государственного регулирования цен на экспресс-тесты.