Минздрав разрешил продавать экспресс-тесты в супермаркетах
Министерство здравоохранения разрешило продавать домашние экспресс-тесты не только в аптеках, но и в супермаркетах.
По словам главы министерства Ницана Горовица, это должно значительно снизить цены на тестовые наборы.
В настоящий момент на заседании комиссии Кнессета по законодательству обсуждается возможность государственного регулирования цен на экспресс-тесты.
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