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NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 16:34

В минздраве обсуждается вакцинация четвертой дозой новых категорий израильтян

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В минздраве обсуждается вакцинация четвертой дозой новых категорий израильтян

На фоне роста заболеваемости короновирусной инфекцией в минздраве обсуждается возможность вакцинации четвертой дозой новых категорий израильтян.

По информации новостной службы "Кан", на данный момент критерием для вакцинации служит не возраст или хронические заболевания, а профессиональная деятельность. Предлагается начать вакцинацию четвертой дозой работников системы образования и служб безопасности.

По данным радиостанции, совещание экспертной группы по этому вопросу запланировано на вечер 9 января.


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