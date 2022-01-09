В минздраве обсуждается вакцинация четвертой дозой новых категорий израильтян
На фоне роста заболеваемости короновирусной инфекцией в минздраве обсуждается возможность вакцинации четвертой дозой новых категорий израильтян.
По информации новостной службы "Кан", на данный момент критерием для вакцинации служит не возраст или хронические заболевания, а профессиональная деятельность. Предлагается начать вакцинацию четвертой дозой работников системы образования и служб безопасности.
По данным радиостанции, совещание экспертной группы по этому вопросу запланировано на вечер 9 января.
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