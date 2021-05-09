"Коронавирусный светофор" в Израиле: все населенные пункты объявлены "зелеными"

По состоянию на 9 мая, в Израиле нет ни одного населенного пункта со статусом "красного", "оранжевого" или "желтого" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Абсолютно все города, поселки и деревни объявлены "зелеными".

Подобная картина наблюдается впервые с начала эпидемии коронавируса весной 2020 года.

Отметим, что массовые мероприятия, проводившиеся в последние недели, не отразились негативно на эпидемиологической ситуации в стране.

Утром в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как утром 8 мая они не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838887 заразившихся (+352 за неделю, на 37% меньше, чем было выявлено в течение позапрошлой недели).

При этом в настоящий момент заражены 985 человек (-445 за неделю).

831526 (+786) выздоровели после коронавируса.

6376 (+11 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 11581 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

150 (-23 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 84 (-18) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 51 (-14) из них в критическом состоянии, 50 (-12) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,74.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 9 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5419308 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5074522 человек (около 3 тыс. за последние двое суток).

Полностью вакцинированы более 54% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили почти 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 81%/75%, 20-29 – 77%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 23%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.