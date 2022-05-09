Профессор Зарка возвращается на должность гендиректора больницы "Зив"

В связи со спадом эпидемии коронавируса на следующей неделе профессор Сальман Зарка, в настоящий момент исполняющий обязанности координатора по борьбе с коронавирусом, вернется к исполнению своих прежних обязанностей гендиректора больницы "Зив" в Цфате.

Параллельно Зарка продолжит исполнять обязанности координатора по борьбе с эпидемией коронавируса (программа "Маген Исраэль").

Напомним, Зарка прошлым летом сменил на посту главы программы "Маген Исраэль" профессора Нахмана Аша, который был назначен генеральным директором министерства здравоохранения.