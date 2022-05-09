Профессор Зарка возвращается на должность гендиректора больницы "Зив"
В связи со спадом эпидемии коронавируса на следующей неделе профессор Сальман Зарка, в настоящий момент исполняющий обязанности координатора по борьбе с коронавирусом, вернется к исполнению своих прежних обязанностей гендиректора больницы "Зив" в Цфате.
Параллельно Зарка продолжит исполнять обязанности координатора по борьбе с эпидемией коронавируса (программа "Маген Исраэль").
Напомним, Зарка прошлым летом сменил на посту главы программы "Маген Исраэль" профессора Нахмана Аша, который был назначен генеральным директором министерства здравоохранения.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 08 мая 2022
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