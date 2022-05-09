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NEWSru.co.il :: Здоровье9 мая 2022 г., 11:39

Профессор Зарка возвращается на должность гендиректора больницы "Зив"

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Профессор Зарка возвращается на должность гендиректора больницы "Зив"

В связи со спадом эпидемии коронавируса на следующей неделе профессор Сальман Зарка, в настоящий момент исполняющий обязанности координатора по борьбе с коронавирусом, вернется к исполнению своих прежних обязанностей гендиректора больницы "Зив" в Цфате.

Параллельно Зарка продолжит исполнять обязанности координатора по борьбе с эпидемией коронавируса (программа "Маген Исраэль").

Напомним, Зарка прошлым летом сменил на посту главы программы "Маген Исраэль" профессора Нахмана Аша, который был назначен генеральным директором министерства здравоохранения.


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