Коронавирус в Израиле: менее 30 тысяч зараженных

Вечером в субботу, 9 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация: третий этап

- Коронавирусный "светофор" в Израиле: "красных" городов нет

- Международный "светофор": "красных" стран нет

- Новые правила "зеленого стандарта"

- Кабинет по борьбе с коронавирусом смягчил требования "зеленого стандарта"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1304249 зараженных (+1990 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 29155 человек (-2060 за период с полуночи). Идет спад четвертой волны эпидемии.

7894 заболевших COVID-19 умерли.

1267200 человек, перенесших коронавирус, выздоровели (+2804 за период с полуночи).

За последние сутки проведены 105158 тестов. В 2,01% случае коронавирус.

675 заболевших в больницах (-15 за сутки), 78 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 464 (+28 за день) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 231 (+20 за день) из них в критическом состоянии, 195 (+21) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 126/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 20/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 169, привитых без "бустера" – 48, привитых с "бустером" – 23. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 9 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6178366 человек (66% населения страны, 91% взрослого населения), вторую дозу – 5679203 человек (61% населения страны, 83% взрослого населения). 3730490 человек привиты третьей дозой (40% населения страны, 54% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 69%, в категории 80-89 – 90%/88%/78%, 70-79 – 90%/88%/81%, 60-69 – 92%/88%/75%, 50-59 – 90%/84%/66%, 40-49 – 89%/82%/58%, 30-39 – 86%/79%/48%, 20-29 – 82%/74%/41%, 16-19 – 85%/74%/28%, 12-15 – 55%/43%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

По состоянию на 8 октября, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевые" города: Арад, Модиин-Илит, Рахат, Шфарам, Сахнин, Тайбэ, Офаким.

"Желтыми" признаны: Бейтар-Илит, Умм эль-Фахм, Тира, Кафр Касем, Тверия, Димона, Нетивот, Нацерет, Бней-Брак, Бейт-Шемеш, Бака аль-Гарбия, Бат-Ям, Рамле, Пардес-Хана, Цфат, Сдерот, Беэр-Шева, Кафр Кана, Рош а-Айн, Кирьят-Малахи, Иерусалим, Маале-Адумим, Ариэль, Нес-Циона, Афула, Акко.

"Зеленые" города – Эльад, Кирьят-Ата, Ор Йегуда, Тамра, Ашкелон, Лод, Ашдод, Нагария, Эйлат, Холон, Кирьят-Шмона, Нетания, Петах-Тиква, Реховот, Кирьят-Гат, Явне, Беэр-Яаков, Хадера, Герцлия, Кармиэль, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Од а-Шарон, Ришон ле-Цион, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Йехуд, Кфар-Саба, Кирьят-Ям, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Кирьят-Оно, Гиватаим и Модиин.

Международный "светофор"

4 октября законодательная комиссия Кнессета утвердила решение кабинета министров об исключении Турции, Болгарии и Бразилии из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в "красном" списке не осталось ни одной страны.

После решения законодательной комиссии в Израиле фактически упразднена практика, когда для полета в некоторые страны требовалось специальное разрешение комиссии по исключительным случаям.

Полностью вакцинированные израильтяне, вернувшиеся домой из любой страны, должны пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.

Новые правила "зеленого стандарта" вступили в силу 3 октября

В воскресенье, 3 октября, вступили в силу новые правила "зеленого стандарта", утвержденные правительством Израиля. Эти правила определяют, кого следует считать привитым или защищенным от коронавируса.

Пресс-служба министерства здравоохранения Израиля объявила, что в связи большим числом технических проблем в течение ближайших дней останется действительной прежняя справка о "зеленом стандарте".

НОВЫЕ ПРАВИЛА

- лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы;

- лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

Защищенным (переболевшим и защищенным) считается:

- лицо, переболевшее коронавирусом, в течение полугода после положительного ПЦР-теста. Если после получения положительного ПЦР-теста прошло более полугода, для получения справки о "зеленом стандарте" необходимо получить одну дозу вакцины против коронавируса;

- лицо, получившее положительный результат серологической проверки (проверки на антитела) и сделавшее после этого как минимум одну прививку против коронавируса.

Дети до 12 лет и 3 месяцев, переболевшие коронавирусом более, чем полгода назад, после 3 октября все еще будут считаться "переболевшими и защищенными". То же самое касается детей, получивших положительный результат серологической проверки.

Человек, заболевший после прививки, будет считаться "привитым и переболевшим" и будет обладать правом на получение справки о "зеленом стандарте" в течение полугода после болезни.

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГО СТАНДАРТА"

Ограничения "зеленого сертификата" действуют:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Также бесплатно тест делается взрослым обладателям справки о том, что им противопоказана вакцинация. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны предъявлять тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

"Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, необходим отрицательный тест на коронавирус.

На сегодняшний день проверяющие справку о "зеленом стандарте" не обязаны сканировать QR-код, однако члены межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом проголосовали за требование о сканировании кодов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании комиссии 3 октября.

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ О "ЗЕЛЕНОМ СТАНДАРТЕ"

Справку можно получить:

- через приложение "Рамзор" для смартфонов;

- на сайте "Рамзор";

- по телефону 5400;

- в автоматах самообслуживания в сети "Суперфарм".

Кабинет по борьбе с коронавирусом смягчил требования "зеленого стандарта"

6 октября в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом одобрили смягчение требований "зеленого стандарта" для кафе и ресторанов, а также мероприятий под открытым небом.

С ближайшей пятницы, 8 октября, при посещении парков и развлекательных мероприятий на открытом воздухе больше не надо будет предъявлять "зеленый паспорт" ("тав ярок") или результаты теста на коронавирус.

С 11 октября документ о вакцинации (или результат теста на коронавирус) не потребуется в кафе и ресторанах, если сидеть за столиками на улице. В этих местах будут действовать правила "фиолетового стандарта". В помещениях будут действовать старые ограничения.

Кабинет по борьбе с коронавирусом также продлил срок действия "зеленых паспортов" старого образца до 17 октября. Это решение продиктовано техническими трудностями с выдачей новых кодов лицам, переболевшим коронавирусом.