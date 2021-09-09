Коронавирус в Израиле: около 85 тысяч зараженных, 0,8% из них в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 9 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 8 сентября невозможно, так как в среду утром отчеты не публиковались.

- Вакцинация: третий этап для всех, кто не младше 12 лет

- Коронавирусный "светофор" в Израиле: список "красных" городов сократился

- Карантинные ограничения в Израиле

- Международный "светофор", Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1141110 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 84565 человек.

7262 заболевших COVID-19 умерли.

1049283 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 62370 тестов. В 5,44% случаев выявлялся коронавирус.

1120 заболевших в больницах, 165 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 673 (примерно 0,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 224 из них в критическом состоянии, 154 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных почти не менялось.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) снизился до 0,83.

Вакцинация

Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 154/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 42/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 5/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 227, привитых без "бустера" – 128, привитых с "бустером" – 54.

По данным минздрава Израиля на 9 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6024338 человек (65% населения страны, 89% взрослого населения), вторую дозу – 5519092 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2690388 человек привиты третьей дозой (29% населения страны, 40% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 64%, в категории 80-89 – 90%/87%/74%, 70-79 – 90%/87%/77%, 60-69 – 91%/87%/68%, 50-59 – 88%/83%/53%, 40-49 – 87%/81%/41%, 30-39 – 85%/78%/27%, 20-29 – 80%/72%/19%, 16-19 – 82%/70%/12%, 12-15 – 49%/33%. (Отметим, что эти данные заметно отличаются от данных за 5 сентября в сторону уменьшения процента вакцинированных в старших возрастных группах.)

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Коронавирус в Израиле: список "красных" городов сократился

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

По состоянию на 9 сентября, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен 28 городам (с населением более 20 тысяч человек): Бака аль-Гарбия, Кафр Касем, Нетивот, Модиин-Илит, Умм эль-Фахм, Тира, Тамра, Офаким, Бней-Брак, Кирьят-Шмона, Эльад, Тайбэ, Акко, Сдерот, Бейт-Шемеш, Цфат, Кирьят-Гат, Кирьят-Ата, Кирьят-Малахи, Ор Йегуда, Димона, Рамле, Йехуд, Тверия, Сахнин, Шфарам, Бейтар-Илит, Нагария.

Прочие города считаются "желтыми" или "зелеными". Относительно крупные среди них – Гиватаим, Модиин, Нес-Циона.

С началом учебного года введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

Карантинные ограничения в Израиле

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" действует в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также действует в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также введены ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

Вечером 30 августа заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было принято решение о расширении требований "зеленого стандарта" на новые категории работников. "Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" будет необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, будет необходим отрицательный тест на коронавирус. На заседании кабинета также были утверждены ограничения, которые будут действовать у Стены Плача накануне праздника Рош а-Шана: в чтении "Слихот" смогут принять участие не более 8 тысяч человек, которые будут разделены на 18 групп ("капсул"). Ношение маски является обязательным. Наличие "зеленого паспорта" у участников мероприятия является желательным, но не обязательным.

Международный "светофор"

С 31 августа в списке "красных" стран находятся Болгария, Бразилия, Мексика и Турция. В "желтом" списке Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия. "Оранжевыми" считаются все страны, которых нет ни в "желтом", ни в "красном" списках.

По возвращении из "желтых" стран привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

По возвращении из "оранжевых" стран на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим коронавирусом.

Период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день).

29 августа координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". Это решение вступит в силу 3 сентября. По-прежнему карантин будет обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

30 августа Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита. Ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). С 4 сентября, привитые против коронавируса израильтяне, прибывающие в Нидерланды, должны будут сначала пройти 10-дневный карантин, непривитых израильтян эта европейская страна пускать временно перестала. Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

Таким образом, теперь при планировании путешествия за границу главным становится не вопрос о том, в какие страны израильтянам разрешают летать власти Израиля, а то, в какие страны израильтян впускают и на каких условиях.