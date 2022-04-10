Коронавирус в мире: около 499 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6201853 человек (+2640 за сутки), около 499 млн заразились, около 49 млн инфицированы в настоящее время, более 443 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1012131 умерших

Бразилия – 661270

Индия – 521695

Россия – 371457 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323720

Перу – 212438

Великобритания – 169759

Италия – 160658

Индонезия – 155597

Франция – 143243

Иран – 140577

Колумбия – 139713

Германия – 132311

Аргентина – 128197

Польша – 115635

Украина – 108118

Испания – 103104

ЮАР – 100096



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6288

Бразилия – 3072

Польша – 3061

США – 3026

Аргентина – 2791

Колумбия – 2695

Италия – 2664

Россия – 2543

Украина – 2499

Великобритания – 2478

Мексика – 2465

Испания – 2204

Франция – 2186

ЮАР – 1651

Иран – 1637

Германия – 1570



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 15 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме 10 млн

