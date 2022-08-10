Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: заражены 25,5 тысяч человек
В среду, 10 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В минздраве заявляют о спаде седьмой волне эпидемии. Пока открыты коронавирусные отделения в больницах.
"Масочного режима" в помещениях и общественном транспорте нет, хотя минздрав и рекомендует носить маски.
В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4607982 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки проведены 16630 тестов. В 15% случаев выявлялся коронавирус.
В настоящий момент заражены 25500 человек (-742 за сутки).
11470 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).
793 заболевших в больницах (+23 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.
Состояние 256 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-25 за сутки), 81 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (-9 за сутки).
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,74 (в последние недели постепенно снижается).
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 91% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.
Вакцинация
По данным минздрава Израиля на 10 августа 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6715378 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6150178 человек (66% населения страны). 4507469 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 840841 человек (9% населения страны).
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.
Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.
Разрешена вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.
Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.
При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.
Отмена карантинных мер
Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.
Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).
Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.
Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.
При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.
Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.
"Коронавирусный светофор": почти все города Израиля признаются минздравом "красными"
По состоянию на 10 августа 2022 года, подавляющее большинство городов Израиля признаются минздравом "красными" или "оранжевыми" по динамике распространения коронавирусной инфекции.
С точки зрения карантинных мер это пока значения не имеет, так как практически все карантинные меры отменены (даже ношение защитных масок в помещениях или общественном транспорте не является обязательным), а учебный год еще не начался.
В соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" (с самой угрожающей динамикой эпидемии) присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Маале-Адумим, Рош а-Айн, Кирьят-Бялик, Кирьят-Шмона, Модиин, Кирьят-Моцкин, Ашкелон, Рамат а-Шарон, Йехуд, Реховот, Афула, Ришон ле-Цион, Эйлат, Кирьят-Оно, Герцлия, Кармиэль, Тверия, Кфар Саба, Петах-Тиква, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата.
"Оранжевые" города – Холон, Явне, Хайфа, Беэр-Яаков, Нес-Циона, Кирьят-Гат, Ор Йегуда, Бат-Ям, Сахнин, Тель-Авив-Яффо, Рамат Ган, Нагария, Нетания, Гиватаим, Тира, Раанана, Од а-Шарон, Рамле, Беэр-Шева, Димона, Ашдод, Ариэль, Хадера, Акко, Нацерет, Цфат, Шфарам, Лод, Кацрин, Ноф а-Галиль.
"Желтым" признаны Иерусалим, Бейт-Шемеш, Умм эль-Фахм, Арад, Кафр Касем, Бака аль-Гарбия, Офаким, Нетивот, Тайбэ, Тамра, Бней-Брак, Эльад.
"Зеленые" города: Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Рахат.