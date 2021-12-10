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NEWSru.co.il :: Здоровье10 декабря 2021 г., 13:29

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 330 заразившихся, шестеро больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 330 заразившихся, шестеро больных COVID-19 умерли

10 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом (97 из них в Газе). 260 объявлены выздоровевшими. Шестеро больных COVID-19 умерли.

За последние сутки были проведены 4903 тестов на коронавирус. В среднем по ПА при тестировании в 7% случаев выявлялся коронавирус (в секторе Газы – в 12% случаев), что свидетельствует о недостаточных масштабах тестирования.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 55 больных COVID-19.


Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 4833 умерших, около 464 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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