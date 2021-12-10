Коронавирус в мире: около 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5302962 человек (+7816 за сутки), около 269 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 242 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 815,269 умерших

Бразилия – 616,504

Индия – 474,735

Мексика – 296,186

Россия – 286,004 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201,527

Великобритания – 146,135

Индонезия – 143,918

Италия – 134,551

Иран – 130,524

Колумбия – 128,969

Франция – 120,168

Аргентина – 116,719

Германия – 105,010

ЮАР – 90,060

Украина – 89,901

Испания – 88,321

Польша – 87,357

Турция – 78,602

Румыния – 57,434

Филиппины – 49,936

Чили – 38,600

Венгрия – 36,263

Чехия – 34,129

Эквадор – 33,494

Малайзия – 30,787

Канада – 29,876

Болгария – 29,382

Пакистан – 28,812

Бангладеш – 28,016

Бельгия – 27,463

Вьетнам – 27,186

Тунис – 25,416

Ирак – 23,943

Таиланд – 21,110

Египет – 20,919



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5992

Болгария – 4275

Венгрия – 3768

Чехия – 3178

Румыния – 3014

Бразилия – 2871

Аргентина – 2549

Колумбия – 2496

США – 2442

Бельгия – 2355

Польша – 2312

Мексика – 2263

Италия – 2230

Великобритания – 2137

Тунис – 2119

Украина – 2074

Чили – 1995

Россия – 1959

Испания – 1888

Эквадор – 1858

Франция – 1833

Иран – 1526

ЮАР – 1491

Германия – 1248



Коронавирус был выявлен у 1348800 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).