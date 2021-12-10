Коронавирус в мире: около 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5302962 человек (+7816 за сутки), около 269 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 242 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 815,269 умерших
Бразилия – 616,504
Индия – 474,735
Мексика – 296,186
Россия – 286,004 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201,527
Великобритания – 146,135
Индонезия – 143,918
Италия – 134,551
Иран – 130,524
Колумбия – 128,969
Франция – 120,168
Аргентина – 116,719
Германия – 105,010
ЮАР – 90,060
Украина – 89,901
Испания – 88,321
Польша – 87,357
Турция – 78,602
Румыния – 57,434
Филиппины – 49,936
Чили – 38,600
Венгрия – 36,263
Чехия – 34,129
Эквадор – 33,494
Малайзия – 30,787
Канада – 29,876
Болгария – 29,382
Пакистан – 28,812
Бангладеш – 28,016
Бельгия – 27,463
Вьетнам – 27,186
Тунис – 25,416
Ирак – 23,943
Таиланд – 21,110
Египет – 20,919
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5992
Болгария – 4275
Венгрия – 3768
Чехия – 3178
Румыния – 3014
Бразилия – 2871
Аргентина – 2549
Колумбия – 2496
США – 2442
Бельгия – 2355
Польша – 2312
Мексика – 2263
Италия – 2230
Великобритания – 2137
Тунис – 2119
Украина – 2074
Чили – 1995
Россия – 1959
Испания – 1888
Эквадор – 1858
Франция – 1833
Иран – 1526
ЮАР – 1491
Германия – 1248
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции и Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии.
Коронавирус был выявлен у 1348800 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
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