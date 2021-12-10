Вакцинация против коронавируса в Израиле: хотя бы одну прививку получили 69% граждан

По данным минздрава Израиля на 10 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6396361 человек (69% населения страны), вторую дозу – 5788048 человек (62% населения страны). 4116855 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, пока этот процесс идет медленно.

В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 76% граждан, в категории 80-89 – 85%, 70-79 – 88%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 76%, 30-39 – 70%, 20-29 – 67%, 16-19 – 65%, 12-15 – 59%, 5-11 – менее 1% (первую прививку получили около 8% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

В минздраве опасаются, что нежелание многих граждан ревакцинироваться после того, как со времени второй прививки прошло полгода и более, неминуемо приведет к новой волне эпидемии.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 21/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 24, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.