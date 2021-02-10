Исследование: противников вакцинации в Израиле больше всего в арабском секторе и среди выходцев из стран бывшего СССР

Согласно данным министерства здравоохранения, на текущий момент не привились около 380 тысяч израильтян в возрасте старше 50 лет и 2 миллиона израильтян в возрасте от 16 до 50 лет.

Среди израильтян старше 60 лет не привились около 10%, причем среди ультраортодоксального населения этот показатель составляет 30%, а среди арабского населения – 36%. Арабский сектор лидирует среди непривившихся не только среди пожилых.

Однако более подробной статистики минздрав не ведет и, в частности, не имеет никаких оценок по поводу количества тех, кто не намерен прививаться в любом случае.

Газета "Гаарец" публикует данные из исследования, проведенного в конце января текущего года в Израиле Институтом социальной политики при Вашингтонском университете. В опросе принимал участие 2341 респондент.

Из респондентов, не привившихся на момент опроса, 40% заявили, что не намерены прививаться. Больше всего противников вакцинации – в арабском секторе (51%) и среди выходцев из постсоветского пространства (49%). Среди "харедим", не привившихся до сих пор, не намерены прививаться и дальше 42%, а среди светского и умеренно-религиозного населения – 34%.

При этом "русскоговорящие" израильтяне боятся смерти от коронавируса в той же степени, что остальные светские или умеренно-религиозные израильтяне (оценка страха 23 из 100 по сравнению 24 из 100), и заметно меньше, чем израильские арабы (оценка страха 31 из 100). Меньше всех боятся смерти от коронавируса ультраортодоксы (10 баллов из 100).

53% отказывающихся вакцинироваться указывают в качестве причины недостаточность информации о безопасности вакцины в долгосрочной перспективе, 34% не доверяют фармацевтическим компаниям, 30% не доверяют правительству, 23% не верят в вакцинацию в принципе.



