Коронавирус в системе просвещения: каждая десятая проверка - положительная
По данным на понедельник, 10 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 42595 детей и 6252 членов преподавательского состава.
Около 8400 детей находятся в карантине после контакта с зараженным.
За последние сутки каждая десятая проверка показывала положительный результат.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 января 2022
Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине
Коронавирус в системе образования: 40 тысяч зараженных, почти 80 тысяч в карантине