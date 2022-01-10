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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2022 г., 12:13

Коронавирус в системе просвещения: каждая десятая проверка - положительная

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Коронавирус в системе просвещения: каждая десятая проверка - положительная

По данным на понедельник, 10 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 42595 детей и 6252 членов преподавательского состава.

Около 8400 детей находятся в карантине после контакта с зараженным.

За последние сутки каждая десятая проверка показывала положительный результат.


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