Коронавирус в системе просвещения: каждая десятая проверка - положительная

Около 8400 детей находятся в карантине после контакта с зараженным.

По данным на понедельник, 10 января, в системе образования в Израиле коронавирусом заражены 42595 детей и 6252 членов преподавательского состава.

"Если у нас получилось, то это может каждая"

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