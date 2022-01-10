Коронавирус в мире: около 308 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5506037 человек (+3327 за сутки), около 308 млн заразились, около 43 млн инфицированы в настоящее время, около 260 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 859356 умерших

Бразилия – 620031

Индия – 483936

Россия – 316163 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300334

Перу – 203019

Великобритания – 150154

Индонезия – 144129

Италия – 139038

Иран – 131878

Колумбия – 130338

Франция – 125438

Аргентина – 117492

Германия – 114712

Польша – 99742

Украина – 97239

ЮАР – 92453

Испания – 89934

Турция – 83702

Румыния – 59011

Филиппины – 52150

Венгрия – 39780

Чили – 39272

Чехия – 36590

Вьетнам – 34319

Эквадор – 33706

Малайзия – 31678

Болгария – 31556

Канада – 30787

Пакистан – 28972

Бельгия – 28459

Бангладеш – 28102

Тунис – 25665

Ирак – 24207

Египет – 21964

Таиланд – 21838

Греция – 21394

Нидерланды – 21080



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6030

Болгария – 4594

Венгрия – 4134

Чехия – 3407

Румыния – 3099

Бразилия – 2886

Польша – 2640

США – 2573

Аргентина – 2564

Колумбия – 2521

Бельгия – 2439

Италия – 2305

Мексика – 2293

Украина – 2244

Великобритания – 2194

Россия – 2165

Тунис – 2138

Греция – 2068

Чили – 2028

Испания – 1922

Франция – 1915

Эквадор – 1867

Иран – 1540

ЮАР – 1530

Германия – 1363

Нидерланды – 1226



Коронавирус был выявлен у 1503089 израильтян, 8269 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (88-е место в мире).