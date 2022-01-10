Коронавирус в мире: около 308 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5506037 человек (+3327 за сутки), около 308 млн заразились, около 43 млн инфицированы в настоящее время, около 260 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 859356 умерших
Бразилия – 620031
Индия – 483936
Россия – 316163 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300334
Перу – 203019
Великобритания – 150154
Индонезия – 144129
Италия – 139038
Иран – 131878
Колумбия – 130338
Франция – 125438
Аргентина – 117492
Германия – 114712
Польша – 99742
Украина – 97239
ЮАР – 92453
Испания – 89934
Турция – 83702
Румыния – 59011
Филиппины – 52150
Венгрия – 39780
Чили – 39272
Чехия – 36590
Вьетнам – 34319
Эквадор – 33706
Малайзия – 31678
Болгария – 31556
Канада – 30787
Пакистан – 28972
Бельгия – 28459
Бангладеш – 28102
Тунис – 25665
Ирак – 24207
Египет – 21964
Таиланд – 21838
Греция – 21394
Нидерланды – 21080
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6030
Болгария – 4594
Венгрия – 4134
Чехия – 3407
Румыния – 3099
Бразилия – 2886
Польша – 2640
США – 2573
Аргентина – 2564
Колумбия – 2521
Бельгия – 2439
Италия – 2305
Мексика – 2293
Украина – 2244
Великобритания – 2194
Россия – 2165
Тунис – 2138
Греция – 2068
Чили – 2028
Испания – 1922
Франция – 1915
Эквадор – 1867
Иран – 1540
ЮАР – 1530
Германия – 1363
Нидерланды – 1226
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 61 млн человек. Около 36 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 11 млн во Франции. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии, Италии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко.
Коронавирус был выявлен у 1503089 израильтян, 8269 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (88-е место в мире).
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