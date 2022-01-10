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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2022 г., 13:24

Новые распоряжения по домашним экспресс-тестам: брать мазок и из горла, и из носа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новые распоряжения по домашним экспресс-тестам: брать мазок и из горла, и из носа

Министерство здравоохранения опубликовало новые распоряжения касательно домашних экспресс-тестов на коронавирус, касающиеся привитых и переболевших граждан.

Согласно новым рекомендациям, привитые и переболевшие после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус, должны сделать домашний экспресс-тест не только сразу после контакта, но и через 72 часа (трое суток) после контакта (в случае отсутствия симптомов). До проверки они не должны находиться в изоляции.

Если проверка на третий день выявила заражение коронавирусом, следует сделать экспресс-тест в пункте проверок. Если и этот тест оказался положительным – сделать ПЦР-тест. Если ПЦР-тест выявил коронавирус, следует 10 дней находиться на карантине. Выход из карантина должен быть разрешен лечащим врачом.


Мазок следует брать из горла, а потом из каждой ноздри.

Таким же образом будут делаться тесты на пунктах проверок.

Лица, не переболевшие и не привитые против коронавируса, должны самоизолироваться немедленно после контакта с зараженным и спустя 72 часа сделать экспресс-тест в пункте проверок. В случае положительного результата следует находиться на карантине 10 дней. В случае отрицательного – 7 дней.

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