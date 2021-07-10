Суббота – последний день, когда подростки 12-15 лет могут получить первую дозу вакцины Pfizer

Поскольку срок годности имеющейся в Израиле партии Pfizer истекает в конце июля, суббота – последний день, когда подростки 12-15 лет могут получить свою первую дозу вакцины с тем, чтобы вторично привиться через три недели.

Те, кто не сделает этого сегодня, будут вынуждены ждать прибытия в Израиль новой партии вакцины.

- Вакцинация

- Новая справка

- Ревакцинация и возможное ужесточение карантина

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

- Коронавирус в Израиле. Статистика



Накануне минздрав опубликовал список пунктов вакцинации, которые открыты в субботу, 10 июля.

КЛАЛИТ



Тель-Авив, Ибн Гвироль, 24 (10:00 – 15:00)

Холон, Наоми Шемер, 15 (10:00 – 14:00)

Кфар-Саба А-Ярука, Раппопорт, 3 (16:00 – 20:00)

Тайбе, "Мерказ А-Елед" (10:00 – 14:00)

Хадера, "Парк бриют а-елед", Гамла, 3 (10:00 – 14:00)

Олеш (10:00 – 14:00)

Ришон ле-Цион, А-рав Цалеах, 15 (14:00 – 20:00)

Нацерет, Паулюс А-шиши, поликлиника "Диана" (9:00 – 12:00)

Иерусалим, Аль-Мадина Аль-Мунаура, 133 (10:00 – 14:00)

Восточный Иерусалим, Клермон Ганно, 5 (8:00 – 16:00)

Бейт-Ханина, Джиср А-Ноцаф (8:00 – 15:00)

Иерусалим, А-Невиим, 18 (8:00 – 15:00)

Хайфа, центр ЛИН, Ротшильд, 37 (10:00 – 18:00)

Сахнин (10:00 – 18:00)

Шфарам, Дауд Сулеймани, 18 (10:00 – 18:00)

Нагария, Ирит, 2 (10:00 – 18:00)

Ашкелон, Бен Гурион, 23 (20:00 – 23:00)

Беэр-Шева, Рахават А-Шала, 18 (20:30 – 22:30)

Петах-Тиква, Бен Гурион, 37 (8:00 – 13:00)

Кафр Касем, Салах Ад-Дин, 1 (8:00 – 16:00)



МАКАБИ



Холон, Хофейн, 13 (16:00 – 20:00)

Ришон ле-Цион, Ротшильд, 15 (16:00 – 21:00)

Модиин, Тильман, 8 (10:00 – 12:00)

Рамле, Вейцман, 11 (10:00 – 14:00)

Восточный Иерусалим, Аль-Асфахани (13:30 – 15:30)

Ашдод, А-Шайтим, 12 (17:00 – 21:00)

Ашкелон, А-Гвура, 3 (17:00 – 21:00)

Беэр-Шева, А-Тиква, 4 (17:00 – 21:00)

Явне, Гиборей А-Хаяль, 1 (17:00 – 21:00)

Реховот, Иерушалаим, 15 (17:00 – 21:00)

Умм эль-Фахм (10:00 – 14:00)

Зихрон-Яаков, Герцль, 48 (10:00 – 12:00)

Хайфа, Хорев, 15 (10:30 – 13:30, 18:30 – 21:30)

Кармиэль, А-Шушаним, 128 (16:00 – 18:00)

Нагария, Эхад а-Ам, 8 (9:00 – 13:00)

Ноф а-Галиль, Маале Ицхак Рабин , 14 (9:00 – 12:00)

Кирьят-Шмоне, Тель Хай, 93 (10:00 – 12:00)

Кирьят-Тивон, А-Римоним, 1 (9:00 – 11:00)

Кирьят-Моцкин, Кирьят-Хаим Бен Гурион, 80 (10:00 – 12:00)

Шфарам, Камаль Джонблат (9:00 – 11:00)

Хадера, Гилель Яфе, 13 (19:00 – 22:00)

Кфар-Саба, Энджел, 78 (10:00 – 13:00)

Петах-Тиква, Зося Шпигель, 3 (10:00 – 16:00)

Нетания, Биньямин, 21 (12:00 – 16:00)

Тель-Авив, Ахимеир Абба, 27 (9:00 – 14:00)

Тель-Авив, А-Такома, 36 (9:00 – 14:00)

Тель-Авив, Бальфур, 10 (8:00 – 13:00)

Рамат-Ган, Ора, 4 (9:00 – 14:00)

Кирьят-Оно, Иерушалаим, 39 (9:00 – 12:00)



Иерусалим, Хезкиягу А-Мелех, 27 (21:00 – 23:00)

Иерусалим, А-Турим, 3 (21:30 – 23:00)

Иерусалим, Нахаль Цеелим, 2 (21:30 – 23:00)

Иерусалим, Аль-Сааль Альгадид, 71 (8:00 – 18:00)

Иерусалим, Джавел Мукбар Аль-Мадараз, 4 (8:00 – 18:00)

Иерусалим, Пьер ван Пасен, 1 (8:00 – 22:00)

Иерусалим, РАШИ, 61 (8:00 – 22:00)

Тайбе (8:00 – 20:00)

Иерусалим, Абад Эрахман Даджани (8:00 – 18:00)

Иерусалим, Аль Махпе, 1 (8:00 – 18:00)

Иерусалим, Аль-Аббасия, Абу Тур, 165 (10:00 – 19:00)

Ашдод, Шевет Леви, 16 (21:00 – 23:00)

Нетания, Смилански, 20 (10:00 – 20:00)

Тель-Авив, Шпринцак, 15 (20:00 – 23:00)

Ашдод, А-Баним, 16 (20:30 – 23:00)

Аррабе (8:00 – 14:00)

Сахнин, Аль-Джалиль (8:00 – 14:00)

Шфарам (8:00 – 13:00)

Кафр-Кана (8:00 – 12:00)

Ярка (9:00 – 13:00)

Нацерет, башни Мардж Ибн Амер, 5 (8:00 – 13:00)

Эйн-Киния (16:00 – 19:00)



ЛЕУМИТ



Тель-Авив, Хефтман, 4 (10:00 – 13:00)

Гиват Ольга (10:00 – 12:00)

Рош а-Аин, Шабази, 175 (18:00 – 21:00)

Ашдод, Кинерет, 71 (13:00 – 15:00)

Беэр-Шева, ТЦ "А-Негев", 4-й этаж (20:30 – 22:00)

Аррабе (10:00 – 12:00)

Иерусалим, Бейт-Цфафа (10:00 – 14:00)



Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 9 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5712644 человек (+16 тыс. за сутки), вторую дозу – 5189094 человек (+3 тыс. за сутки).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан не младше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 95%/93%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 39%/25%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

6 июля канцелярия главы правительства Израиля объявила о достижении соглашения с Южной Кореей о незамедлительной передаче в эту страну 700 тысяч доз вакцины Pfizer против коронавируса. В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года. Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Ревакцинация и возможное ужесточение карантина

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта" и снятия карантинных ограничений.

В то же время, в минздраве подчеркивают, что вакцинация обеспечивает на 93% защиту от развития тяжелой формы заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось: в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу. По данным 13-го телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку. Это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце текущего месяца.

Сайт "Мако" писал, что на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация, будет расширен.

4 июля сайт Ynet публиковал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре.

6 июля состоялось очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Обсуждался вопрос о введении некоторых карантинных ограничений. Новых решений принято не было.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Начиная с 29 июня, каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. С 12 июля в него будут добавлены Узбекистан и Беларусь.

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В пятницу, 9 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 845123 зараженных (+439 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 3691 (+123) человек.

6434 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).

834998 (+311) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 71261 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

70 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных гостиницах или в домашних условиях.

Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 16 из них в критическом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,38.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Маале-Адумим объявлен "красным", также "красным" считается поселок Кфар-Йона. Города Од а-Шарон, Йехуд и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Петах-Тиква, Пардес-Хана, Раанана, Хадера, Беэр-Яаков, Тель-Авив-Яффо, Холон, Реховот, Герцлия, Ришон ле-Цион, Нетания, Гиватаим – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.