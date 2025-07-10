Минздрав предупреждает об опасности потребления капсул для похудания Gold Slim и Magic Herbal
время публикации: 10 июля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 09:34
Министерство здравоохранения предупреждает население не потреблять препараты для похудания Gold Slim и Magic Herbal, незаконно распространяемые под видом натуральных диетических добавок.
В министерство поступило сообщение о двух случаях госпитализации после употребления этих добавок. Лабораторная проверка показала, что препараты содержат активное вещество сибутрамин, запрещенное к использованию в 2010 году в связи с риском тяжелых побочных эффектов.
Употребление препаратов может привести к инфаркту, инсульту, острым психиатрическим расстройствам.