Минздрав предупреждает об опасности потребления капсул для похудания Gold Slim и Magic Herbal

Министерство здравоохранения предупреждает население не потреблять препараты для похудания Gold Slim и Magic Herbal, незаконно распространяемые под видом натуральных диетических добавок.

В министерство поступило сообщение о двух случаях госпитализации после употребления этих добавок. Лабораторная проверка показала, что препараты содержат активное вещество сибутрамин, запрещенное к использованию в 2010 году в связи с риском тяжелых побочных эффектов.

Употребление препаратов может привести к инфаркту, инсульту, острым психиатрическим расстройствам.