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Здоровье

Минздрав предупреждает об опасности потребления капсул для похудания Gold Slim и Magic Herbal

Минздрав
Лекарства
время публикации: 10 июля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 09:34
Минздрав предупреждает об опасности потребления капсул для похудания Gold Slim и Magic Herbal
Министерство здравоохранения Израиля

Министерство здравоохранения предупреждает население не потреблять препараты для похудания Gold Slim и Magic Herbal, незаконно распространяемые под видом натуральных диетических добавок.

В министерство поступило сообщение о двух случаях госпитализации после употребления этих добавок. Лабораторная проверка показала, что препараты содержат активное вещество сибутрамин, запрещенное к использованию в 2010 году в связи с риском тяжелых побочных эффектов.

Употребление препаратов может привести к инфаркту, инсульту, острым психиатрическим расстройствам.

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