Коронавирус в Израиле: около 3000 зараженных за сутки, индекс заражаемости – 0,9

Утром в среду, 10 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 809870 заразившихся (+3029 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 38577 человек (-73).

765357 (+3088) выздоровели после коронавируса.

5936 заболевших COVID-19 умерли (+14).

За последние сутки проведены 94783 тестов. В 3,3% случаев выявлялся коронавирус.

1073 (-16 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 653 (-15) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 250 из них в критическом состоянии, 215 (+3) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,9.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 10 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5035562 человек (около 40 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3940352 человек (около 76 тыс. за последние сутки).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 96% граждан, вакцинированы двумя дозами 88%, в категории 80-89 – 93%/87%, 70-79 – 96%/90%, 60-69% – 87%/79%, 50-59 – 85%/72%, 40-49 – 80%/64%, 30-39 – 74%/51%, 20-29 – 67%/43%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 19%/12%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Чили, Израиль, США, Великобритания, Сербия, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Испания, Италия.