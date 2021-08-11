Минздрав разрешил использование нового израильского лекарства от коронавируса для лечения тяжелобольных

Министерство здравоохранения Израиля дало разрешение на использование препарата MesenCure, разработанного израильской компанией Bonus BioGroup, для лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, сообщает служба новостей N12.

Решение было принято по итогам испытаний в хайфской больнице РАМБАМ, в ходе которых 14 из 16 тяжелых больных пошли на поправку и были выписаны из больницы. Само лечение занимало четыре дня.

Препарат создается на основе мезенхимальных стволовых клеток, получаемых из жировой ткани здоровых доноров. Эти клетки гасят вызванное вирусом воспаление и способствуют восстановлению поврежденных тканей легких. Также в ходе исследования были отмечены снижение рисков отказа органов и повреждений сердечной мышцы и почек уже после получения первой дозы препарата.

Следует отметить, что лекарство еще находится на стадии I/II клинических исследований, и еще далеко от получения лицензии американского Федерального управления по надзору за лекарствами (FDA).