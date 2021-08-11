Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
25 - 32°
Эйлат:
29 - 41°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье11 августа 2021 г., 07:19

Минздрав разрешил использование нового израильского лекарства от коронавируса для лечения тяжелобольных

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав разрешил использование нового израильского лекарства от коронавируса для лечения тяжелобольных

Министерство здравоохранения Израиля дало разрешение на использование препарата MesenCure, разработанного израильской компанией Bonus BioGroup, для лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, сообщает служба новостей N12.

Решение было принято по итогам испытаний в хайфской больнице РАМБАМ, в ходе которых 14 из 16 тяжелых больных пошли на поправку и были выписаны из больницы. Само лечение занимало четыре дня.

Препарат создается на основе мезенхимальных стволовых клеток, получаемых из жировой ткани здоровых доноров. Эти клетки гасят вызванное вирусом воспаление и способствуют восстановлению поврежденных тканей легких. Также в ходе исследования были отмечены снижение рисков отказа органов и повреждений сердечной мышцы и почек уже после получения первой дозы препарата.


Следует отметить, что лекарство еще находится на стадии I/II клинических исследований, и еще далеко от получения лицензии американского Федерального управления по надзору за лекарствами (FDA).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:42 FDA одобрило третью прививку Pfizer или Moderna для людей с ослабленной иммунной системой
06:32 Коронавирус в мире: 206 млн заразились, более 4,3 млн умерли. Статистика по странам
23:29 Минздрав рекомендовал начать "бустерную" вакцинацию лиц старше 50 лет
23:14 Больничная касса "Клалит" сообщила о начале "бустерной" вакцинации тех, кому за 50
22:25 Беннет просит минздрав разрешить вакцинацию израильтян старше 40 лет
20:19 Коронавирус в Израиле: количество больных в тяжелом состоянии за день выросло на 43 человека
17:26 Беннет попросил директора Pfizer ускорить процесс одобрения вакцины для детей младше 12 лет
15:45 Исследование: полная вакцинация помогает подавить возникновение вирусных мутаций
14:29 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 500 заразившихся, трое больных умерли
11:26 Коронавирусный антирекорд в России: объявлено о 808 умерших от COVID-19 за сутки
Загрузка...