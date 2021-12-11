Коронавирус в мире: свыше 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5312849 человек (+9887 за сутки), более 269 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, свыше 242 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 817,326 умерших

Бразилия – 616,733

Индия – 475,128

Мексика – 296,385

Россия – 287,180 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201,650

Великобритания – 146,255

Индонезия – 143,923

Италия – 134,669

Иран – 130,603

Колумбия – 129,011

Франция – 120,168

Аргентина – 116,748

Германия – 105,931

Украина – 90,789

ЮАР – 90,080

Испания – 88,381

Польша – 87,928

Турция – 78,778

Румыния – 57,531

Филиппины – 50,096

Чили – 38,638

Венгрия – 36,429

Чехия – 34,377

Эквадор – 33,498

Малайзия – 30,831

Канада – 29,900

Болгария – 29,459

Пакистан – 28,823

Бангладеш – 28,017

Бельгия – 27,504

Вьетнам – 27,402

Тунис – 25,419

Ирак – 23,959

Таиланд – 21,149

Египет – 20,966

Нидерланды – 20,004



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5996

Болгария – 4286

Венгрия – 3785

Чехия – 3202

Румыния – 3020

Бразилия – 2872

Аргентина – 2549

Колумбия – 2497

США – 2449

Бельгия – 2358

Польша – 2327

Мексика – 2265

Италия – 2232

Великобритания – 2138

Тунис – 2119

Украина – 2094

Чили – 1997

Россия – 1967

Испания – 1889

Эквадор – 1858

Франция – 1835

Иран – 1527

ЮАР – 1492

Германия – 1259



Коронавирус был выявлен у 1349385 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).