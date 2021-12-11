Коронавирус в мире: свыше 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5312849 человек (+9887 за сутки), более 269 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, свыше 242 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 817,326 умерших
Бразилия – 616,733
Индия – 475,128
Мексика – 296,385
Россия – 287,180 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201,650
Великобритания – 146,255
Индонезия – 143,923
Италия – 134,669
Иран – 130,603
Колумбия – 129,011
Франция – 120,168
Аргентина – 116,748
Германия – 105,931
Украина – 90,789
ЮАР – 90,080
Испания – 88,381
Польша – 87,928
Турция – 78,778
Румыния – 57,531
Филиппины – 50,096
Чили – 38,638
Венгрия – 36,429
Чехия – 34,377
Эквадор – 33,498
Малайзия – 30,831
Канада – 29,900
Болгария – 29,459
Пакистан – 28,823
Бангладеш – 28,017
Бельгия – 27,504
Вьетнам – 27,402
Тунис – 25,419
Ирак – 23,959
Таиланд – 21,149
Египет – 20,966
Нидерланды – 20,004
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5996
Болгария – 4286
Венгрия – 3785
Чехия – 3202
Румыния – 3020
Бразилия – 2872
Аргентина – 2549
Колумбия – 2497
США – 2449
Бельгия – 2358
Польша – 2327
Мексика – 2265
Италия – 2232
Великобритания – 2138
Тунис – 2119
Украина – 2094
Чили – 1997
Россия – 1967
Испания – 1889
Эквадор – 1858
Франция – 1835
Иран – 1527
ЮАР – 1492
Германия – 1259
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции и Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии.
Коронавирус был выявлен у 1349385 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день