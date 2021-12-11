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NEWSru.co.il :: Здоровье11 декабря 2021 г., 11:57

В США из 43 человек, заразившихся штаммом "омикрон", большинство были вакцинированы

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В США из 43 человек, заразившихся штаммом "омикрон", большинство были вакцинированы

В США из 43 человек, заразившихся штаммом "омикрон", большинство были вакцинированы от коронавируса, примерно треть из них получили и прививку-"бустер", сообщает NBC News со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Более 50% инфицированных – молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. Шестеро зараженных "омикроном" ранее уже коронавирусное заболевание.


Среди самых распространенных симптомов были кашель, усталость или насморк. О летальных исходах в отчете не сообщается. Госпитализирован только один из заболевших. Упомянутые симптомы были замечены на фоне легкого течения болезни.

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