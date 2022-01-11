ВОЗ: "омикроном" заразится половина населения Европы

Всемирная организация здравоохранения заявила, что, согласно прогнозам специалистов, в ближайшие 6-8 недель штаммом коронавируса "омикрон" будет заражена половина населения Европы.

Только за первую неделю 2022 года этим штаммом заразились в Европе более семи миллионов человек.

Тем временем из ЮАР сообщают, что, согласно предварительным результатам исследований, зараженные штаммом "омикрон" гораздо чаще переносят вирус бессимптомно, чем зараженные другими штаммами коронавируса.