Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 64 тыс. зараженных, около 400 в тяжелом состоянии, индекс ниже 1

В понедельник, 11 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии. Открыты коронавирусные отделения в больницах.

Минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.

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Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки). Отметим, что многие заразившиеся лечатся самостоятельно, полагаясь на приобретенный опыт и следя за своим состоянием с помощью домашних тестов. То есть реальное число зараженных может быть гораздо большим, чем указывается в отчетах минздрава.

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В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4457043 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 30683 тестов. В 37% случаев выявлялся коронавирус. (Число проводимых тестов явно недостаточно.)

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В настоящий момент заражены 64461 человек (-579 за сутки).

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11068 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1234 заболевших в больницах (-42 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях. Число госпитализированных заметно выросло за неделю.

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Состояние 396 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+22 за сутки), 69 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+6 за сутки).

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Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,97. Индекс ниже 1 впервые с конца мая. Возможно, начинается спад седьмой волны эпидемии.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 92% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 11 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6713116 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6146494 человек (66% населения страны). 4503385 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 833118 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.

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Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

Отмена карантинных мер

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Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

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Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.

"Коронавирусный светофор": почти все города Израиля признаются минздравом "красными"

По состоянию на 11 июля 2022 года, почти все города Израиля признаются минздравом "красными" по динамике распространения коронавирусной инфекции.

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С точки зрения карантинных мер это пока значения не имеет, так как практически все карантинные меры отменены (даже ношение защитных масок в помещениях или общественном транспорте не является обязательным), а учебный год заканчивается.

В соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" (с самой угрожающей динамикой эпидемии) присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Нагария, Модиин, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Оно, Маале-Адумим, Рамат а-Шарон, Кирьят-Ата, Акко, Реховот, Афула, Герцлия, Явне, Петах-Тиква, Кацрин, Нес-Циона, Ришон ле-Цион, Ашдод, Эйлат, Рош а-Айн, Ашкелон, Кирьят-Бялик, Холон, Кармиэль, Ариэль, Рамат Ган, Раанана, Йехуд, Хайфа, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо, Кфар Саба, Беэр-Яаков, Кирьят-Малахи, Ноф а-Галиль, Од а-Шарон, Арад, Бат-Ям, Хадера, Беэр-Шева, Офаким, Димона, Ор Йегуда, Тверия, Нетания, Шфарам, Нацерет, Нетивот, Рамле, Иерусалим, Бейт-Шемеш, Умм эль-Фахм, Сахнин, Тира, Бней-Брак, Тамра, Эльад, Бейтар-Илит.

"Оранжевыми" признаны Модиин-Илит, Тайбэ, Рахат.

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Среди "зеленых" и "желтых" только небольшие населенные пункты – в основном это арабские деревни, жители которых зачастую уклоняются от тестирования.