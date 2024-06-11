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Инфекционисты расследуют случай заражения 40-летнего мужчины коревой пневмонией

время публикации: 11 июня 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 19:38
Инфекционисты расследуют случай заражения 40-летнего мужчины коревой пневмонией
AP Photo/Mark J. Terrill

Во вторник, 11 июня, в больницу "Меир" в Кфар-Сабе поступил в состоянии средней тяжести 40-летний мужчина, у него диагностирована коревая пневмония. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

В ходе предварительного расследования, проведенного инфекционистами больницы, выяснилось, что около месяца назад мужчина отдыха на Синайском полуострове. Медики предполагают, что заражение произошло во время отпуска, однако эпидемиологическое расследование еще не закончено. О пациенте с корью больница уведомила министерство здравоохранения.

Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

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