Инфекционисты расследуют случай заражения 40-летнего мужчины коревой пневмонией

Во вторник, 11 июня, в больницу "Меир" в Кфар-Сабе поступил в состоянии средней тяжести 40-летний мужчина, у него диагностирована коревая пневмония. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

В ходе предварительного расследования, проведенного инфекционистами больницы, выяснилось, что около месяца назад мужчина отдыха на Синайском полуострове. Медики предполагают, что заражение произошло во время отпуска, однако эпидемиологическое расследование еще не закончено. О пациенте с корью больница уведомила министерство здравоохранения.

Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.