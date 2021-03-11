Гендиректор Pfizer: пока нет и в ближайшие месяцы не будет вакцины для детей

В четверг, 11 марта, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла опроверг слухи о скором начале кампании по вакцинации детей и подростков.

По словам Альберта Бурлы, которого цитируют многие израильские СМИ, вакцинация подростков с 12 до 16 лет сможет начаться не раньше, чем через полгода.

Работа над вакциной для детей младше 12 лет будет закончена не ранее конца текущего года.

Отметим, что, что в четверг, 11 марта, представители минздрава еще раз повторили, что Израилю не удастся добиться коллективного иммунитета до тех пор, пока не будут привиты дети и подростки. До этого момента требования о ношении защитных масок и соблюдении дистанции будут оставаться в силе.