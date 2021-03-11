Отчет: из-за COVID-19 2020 год стал самым смертоносным в истории США

Американское издание Politico опубликовало данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым в 2020 году из-за коронавирусного заболевания COVID-19 уровень смертности в стране увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. В результате, минувший год стал самым смертоносным в истории США.

Ожидается, что вскоре CDC опубликует официальный отчет по этому поводу.

Согласно публикуемым данным, в США в 2020 году умерли более трех миллионов человек, при этом коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных и онкологических заболеваний. (В прошлые годы третьей по значимости причиной смерти после сердечных заболеваний и рака указывались "непреднамеренные травмы".)

CDC отмечает, что рост смертности в 2020 году был самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года.

На сегодняшний день жертвами COVID-19 в США стали более 542 тысяч человек. Около 30 миллионов были заражены коронавирусом. Средняя летальность: 1,8%. В последние недели смертность от коронавируса в США постепенно снижается на фоне проводимой массовой вакцинации.

Отчет CDC позволяет предположить, что похожая картина наблюдается и в других странах мира, так как речь идет о пандемии, охватившей все регионы Земного шара.