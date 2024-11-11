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Нанотехнологический тест на рак легких может спасти жизни

время публикации: 11 ноября 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:27
Нанотехнологический тест на рак легких может спасти жизни
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Учёные создали нанодатчик, способный выявлять рак лёгких по анализу содержания изопрена в выдыхаемом воздухе. Разработка отличается высокой чувствительностью и точностью.

Китайские ученые провели испытания устройства, которое способно обнаружить рак легких на ранних стадиях без инвазивного вмешательства. Во время эксперимента устройство применяли для анализа дыхания 13 человек, включая пятерых с диагнозом рак легких. Исследователи выявили заметные отличия в химическом составе выдыхаемого воздуха у больных и здоровых участников. Пониженный уровень изопрена в выдохе мог означать маркер рака лёгких. У пациентов с этим заболеванием концентрация изопрена составляла менее 40 миллиардных долей (ppb), тогда как у здоровых участников этот показатель превышал 60 миллиардных долей.

Ранние исследования показали, что низкий уровень изопрена в дыхании может быть признаком онкологии. Изопрен – это органическое соединение углеводород, широко используемое в промышленности, особенно как сырье для производства каучука. Он естественным образом синтезируется в организмах животных и растений, включая человека.

Ученые считают, что их изобретение может совершить прорыв в неинвазивном скрининге рака лёгких. Это новшество представляет собой важный шаг к улучшению ранней диагностики заболевания с помощью удобного и неинвазивного метода.

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