Коронавирус в Израиле: более 80 тысяч зараженных, за сутки умерли 16 пациентов с COVID-19

Вечером в субботу, 11 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

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В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1164942 зараженных (+9725 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 80823 человек (+2153).

7337 (+16) заболевших COVID-19 умерли.

1076627 человек выздоровели (+4515).

За последние сутки проведены 180807 тестов. В 6,57% случаев выявлялся коронавирус.

1060 заболевших в больницах, 165 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 667 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 246 из них в критическом состоянии, 175 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных почти не менялось.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) снизился до 0,8.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 71% тяжелобольных старше 60 лет.

144454 детей в системе образования находятся в карантине. Из них у 41816 учеников выявлена коронавирусная инфекция. В карантине также находятся 3757 членов педагогического состава детских садов и школ. У 2279 из них выявлен коронавирус.

Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 154/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 38/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 5/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 226, привитых без "бустера" – 116, привитых с "бустером" – 55.

По данным минздрава Израиля на 10 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6031635 человек (65% населения страны, 89% взрослого населения), вторую дозу – 5531637 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2763886 человек привиты третьей дозой (30% населения страны, 41% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 65%, в категории 80-89 – 90%/87%/74%, 70-79 – 90%/87%/77%, 60-69 – 91%/87%/69%, 50-59 – 89%/83%/54%, 40-49 – 87%/81%/42%, 30-39 – 85%/78%/28%, 20-29 – 80%/72%/21%, 16-19 – 82%/70%/13%, 12-15 – 49%/34%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.