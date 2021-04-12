Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 200 зараженных, пятеро больных COVID-19 умерли

Утром в понедельник, 12 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 836072 (+201 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 3484 человек (-406).

822007 (+6286) выздоровели после коронавируса.

6299 (+5) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 37889 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

397 (-21 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 253 (-10) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 151 (-2) из них в критическом состоянии, 133 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,74.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. По состоянию на 12 апреля, в Израиле нет "красных" или "оранжевых" городов, "желтых" городов три – Рахат, Тайбэ, Тамра. Среди "зеленых": Цфат, Нетивот, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Арад, Ариэль, Тира, Нацерет, Рамле, Иерусалим, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 12 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5320077 человек (около 9 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4936635 человек (около 14 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 98% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 95%/92%, 70-79 – 98%/94%, 60-69% – 89%/85%, 50-59 – 88%/83%, 40-49 – 83%/78%, 30-39 – 79%/73%, 20-29 – 75%/67%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

ПОСЛАБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА

Основные изменения

С 50 до 100 увеличено количество людей, которым разрешено собираться на открытом пространстве. В закрытом помещении по-прежнему могут находиться не более 20 человек.

Увеличено количество зрителей на открытых стадионах с 5000 до 10000. В закрытых помещениях – заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

Указанные ограничения будут действовать до 22 апреля.

В четверг, 8 апреля, в ходе телефонного голосования правительство одобрило предложение министерства здравоохранения о новых дополнительных послаблениях в регуляции работы системы образования, которые будет действовать до вторника, 13.04.21.

1. Снять ограничение на сдачу экзаменов в высших учебных заведениях, так чтобы все экзамены можно было сдавать фронтально (а не только 10%, как это было до сих пор).

2. Разрешено проведение обучения на открытом воздухе в общеобразовательном учреждении для одаренных учащихся.

3. В рамках обучения или переквалификации в учебных заведениях, которые проходят в рамках "зеленого сертификата", также разрешено проведение общественных мероприятий и церемоний.

4. Снижение установленного количества вакцинированных и выздоровевших, необходимого для проведения занятий в одиннадцатом и двенадцатом классах, вместо 90% до 65%.

5. Отмена капсул в четвертых классах, разрешение проведения занятий в полных классах.

6. Разрешено "смешивание капсул" в школах в рамках занятий физкультурой и практических занятий на открытом месте, а также при занятиях школьных команд и спортивных клубов.

7. Изменение программы "Маген Хинух", которая до сих пор реализовывалась в учебных заведениях в районах, классифицированных как "оранжевые" в соответствии с программой "Светофор". Теперь в программе "Маген Хинух" для 7-10 классов могут участвовать любые заинтересованные в этом учебные заведения по всей стране, и в них соответственно занятия в 7-10 классах будут проходить без "капсул".

9. Разрешены уроки плавания в рамках школьной программы также в закрытых бассейнах, при условии, что бассейн используется только учащимися, а не широкой публикой (в эти часы).

10. Снятие ограничения на количество учащихся в учебных заведениях образовательного или профессионального профиля, так чтобы количество учащихся было аналогично существующим ограничениям на культурные мероприятия с сидячими местами, которые не включают питание (до 1000 или 3000 человек в больших залах, в зависимости от максимальной вместимости).

11. Снятие ограничения на смешивание групп в 1-3 классах с продленным днем и распространение на них общей инструкции разрешающей смешивать три группы, но до 28 детей.

12. Продление временного распоряжения о деятельности детских лагерей для распространения на лагеря в каникулы праздника Пасха.

13. Аннулирование родительских деклараций о состоянии здоровья.

14. Изменение статуса населенного пункта на Лакия, который больше не классифицируется как "красный", и таким образом, в нем можно возобновить учебные занятия.

Места, работающие по "зеленому стандарту"

(то есть необходимо свидетельство о вакцинации, "зеленый паспорт")

– Рестораны и кафе (сидячие места в помещении)

– Залы культуры

– Спортивные залы и стадионы

– Банкетные залы и сады для проведения торжеств и мероприятий (только при отрицательном результате ПЦР в течение 48 часов)

– Тренажерные залы

– Крытые бассейны и спортивные сооружения

– Клубы

– Гостиницы (вход будет разрешен для детей с отрицательным результатом ПЦР в течение 48 часов)

– Занятия для взрослых

– Конференции и выставки

– Аттракционы в закрытых помещениях

– Синагоги, мечети, церкви и другие молитвенные дома, заранее сертифицированные в соответствии с "Зеленым стандартом" в местных муниципальных органах

Места, работающие по "фиолетовому стандарту"

(с соблюдением основных карантинных требований, но без необходимости наличия "зеленого паспорта")

– Рестораны и кафе (места на открытом воздухе)

– Магазины, торговые центры и торговые центры

– Синагоги, мечети, церкви и другие молитвенные дома (ограничение по количеству собравшихся: 20 внутри, 100 снаружи)

– Альтернативная медицина, парикмахерские и косметические процедуры

– Рынки

– Открытые бассейны

– Аттракционы на открытом воздухе

– Кружки для детей на открытом воздухе

– Музеи

– Библиотеки

– Циммеры

– Парки и заповедники

Вход в места, работающие по "зеленому стандарту"

– Предъявление "зеленого стандарта" в приложении "Рамзор"

– Предъявление QR-кода на распечатанном "зеленом стандарте"

– Предъявление документа о вакцинации / действующего свидетельства о выздоровлении

– Младенцы в возрасте до одного года

– Всем, кто получил отрицательный результат на экспресс-тесте при входе

– Только в отелях – детям с отрицательным результатом ПЦР-теста разрешен вход в течение 48 часов с момента прохождения теста

– Только в залах мероприятий – вход будет разрешен лицам с отрицательным результатом ПЦР до 5% от разрешенного количества посетителей

Ограничения по количеству заполнения в местах, работающих по "зеленому стандарту"

Места и мероприятия, которые работают по "зеленому стандарту", делятся на два типа:

1. Мероприятия с сидячими местами и без еды. (например, спортивные мероприятия в зале или на стадионе или культурные мероприятия с сидячими местами)

2. Мероприятия, на которых есть перемещение или смешение публики, или где подают еду (например, свадьбы и торжества, клубы, кружки с передвижением участников, конференции, на которых подается еда, концерты без сидячих мест, общественные спортивные мероприятия, такие как марафоны и соревнования)

В этих случаях ограничения на заполняемость составляют: до 50% максимальной вместимости помещения, не превышая 750 человек на открытом воздухе и 300 человек в помещении.

Мероприятия, которые проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе – до 750 человек.

В помещениях, где есть:

– до 5000 посадочных мест – допускается размещение до 75% от вместимости и не более 1000 человек,

– более 5000 посадочных мест – допускается размещение до 40% от вместимости и не более 4000 человек.

На открытых площадках, где есть:

– до 10000 посадочных мест – допускается размещение до 75% вместимости и не более 3000 человек,

– более 10000 мест – разрешено до 30% от вместимости и не более 10000 человек, а в случаях, когда в месте находится более 5000 человек, рассадка должна быть для каждого на своем месте.

Ограничения по количеству заполнения в местах, работающих по "фиолетовому стандарту"

В местах, работающих по "фиолетовому стандарту", есть ограничения на заполняемость и по соблюдению дистанции.

Для большей части мест, работающих по "фиолетовому стандарту", установлено правило 1:15 квадратных метров на человека, или в соответствии со специальными нормативами установленными для них.

Основные ограничения по вместимости, следующие:

20 человек в помещении,

100 человек на открытом месте,

в местах, включающих как закрытые помещения, так и открытые площадки – 100 человек.