Сокращение дежурств интернов отложено еще на месяц

Верховный суд, с согласия сторон, издал распоряжение, продлевающее еще на месяц действие указа, вступление в силу указа, разрешающего интернам работать 26-часовые смены.

Распоряжение было вынесено в рамках иска, поданного больничной кассой "Клалит" против министерств финансов, экономики и здравоохранения и профсоюза врачей. Касса требует от сторон прийти к согласованному решению, имеющему шансы на реализацию.

На данный момент министерства здравоохранения и экономики настаивают на предложенном формате, тогда как министерство финансов и профсоюз врачей утверждают, что предложенное сокращение нереализуемо из-за нехватки врачей.

Генеральный директор министерства главы правительства Яир Пинес продолжит в качестве арбитра добиться согласованного решения сторон.